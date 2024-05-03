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Помощь США – не панацея. Что должна сделать Украина, чтобы не проиграть

Новый пакет США не заставит РФ отказаться от планов захвата Украины

3 мая 2024, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны.

Помощь США – не панацея. Что должна сделать Украина, чтобы не проиграть

РФ сохраняет преимущество на фронте. Фото из открытых источников

Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи, говорится в публикации Foreign Affairs.

"Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил. Это значит убедить Кремль, что продолжение войны со временем станет для России все более рискованным. И это означает создание позиции достаточной силы, чтобы иметь возможность сформулировать параметры крепкого и справедливого мира", — отмечает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве обороны Украины сообщили, что электронный кабинет для военнообязанных граждан заработает 18 мая. Минобороны пояснило, что для обновления данных в е-кабинете нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить все необходимые "поля", куда внести персональные данные.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Государственный департамент США констатировал, что российская армия применила хлорпикрин против украинских войск, а также использовала химические средства для подавления беспорядков, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В этой связи Госдеп США наложил санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны, занимающихся разработкой химического оружия.



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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/american-aid-alone-wont-save-ukraine
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