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Россия готовится запустить "трехуровневый" план дестабилизации Украины: подробности от ГУР

Вадим Скибицкий подчеркнул, основной упор россияне будут делать на военный фактор

3 мая 2024, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В мае Россия использует "трехуровневый" план дестабилизации Украины, состоящий из военной, дезинформационной и международной частей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Россия готовится запустить "трехуровневый" план дестабилизации Украины: подробности от ГУР

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки подчеркнул, основным фактором является военная составляющая.

По словам Вадима Скибицкого, понадобятся недели для того, чтобы недавно выделенная Соединенными Штатами военная помощь поступила на линию фронта. В то же время, как пишет издание по словам представителя ГУР, вряд ли эта помощь уравняет украинский потенциал с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских управляемых авиационных бомб.

Вторая часть российского плана – дезинформационная кампания Кремля в Украине, которая будет направлена на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая. Хотя Конституция позволяет бессрочное продление его действия в военное время, оппоненты президента уже подчеркивают его уязвимость, пишет издание.

Третьей частью плана, по словам заместителя начальника ГУР, является кампания России по международной изоляции Украины. 

"Они (россияне – ред.) будут трясти ситуацию, как смогут", – сказал разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Но у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода". Такое заявление в интервью изданию "The Economist" сделал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.




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Обсуждения

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ufo

3 мая 2024, 12:50

С вамии, ребята, и врагов не надо: вы сами своими некомпетентными действиям все отлично дестабилизируете и дискредитируете. Вы столько уже всякой херни натворили, что в кремле , наверное, апплодируют стоя.


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