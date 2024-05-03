Не только Донбасс: у Буданова назвали две области, на которые готовит наступление Россия

Страна-агрессор готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Но у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "The Economist" сделал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки отметил, время начала наступления зависит от прочности украинской обороны на Донбассе, но предполагает, что основной толчок России начнется "в конце мая или начале июня".

Вадим Скибицкий отметил, что Россия имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, задействованных в украинской операции, что превышает оценку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может добавить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.

"Быстрая операция для входа и выхода – возможно. Но операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем", — сказал представитель ГУР.

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