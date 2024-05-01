Прогноз на май: с какими вызовами столкнется Украина

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Кравцев Сергей
Последний месяц весны обещает быть для Украины сложным. Россияне продолжают давление на фронте, расширяя плацдарм на Авдеевском направлении. И явно намерены либо к инаугурации Путина (7 мая), либо к сакральной для себя дате "победобесия" (9 мая) добиться каких-то значимых успехов. В свою очередь, наша страна надеется после Пасхи (5 мая) получить, наконец, истребители F-16, ведет важнейшие переговоры с США о гарантиях безопасности, а также подготовку к июньскому саммиту мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от ситуации в обозримом будущем на фронтах, во внутренней и внешней политике.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает следующим образом:
Что до "раскачки" темы с якобы нелегитимизацией Зеленского, срок президентских полномочий которого истекает в этом месяце, эксперт не видит, как реально противники Украины смогут сыграть на этом.
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что ситуация в обозримом будущем окажется достаточно сложной. Несмотря на выделение Штатами финансирования на помощь Украине в размере около 61 млрд, а также то, что определенные пакеты военной помощи уже начали поступать, мы потеряли более полугода, пока в американском политикуме шли дебаты, поясняет он. А россияне всё это время наступали, копили силы и средства для новых волн наступлений.
По его словам, в данный момент оккупанты имеют определенные тактические успехи на поле боя, а также запускают по нам массу ракет и дронов (пока у нас ослаблена ПВО) и новые ИПСО по разным направлениям. Они понимают, что как только поставки вооружений и боеприпасов приобретут постоянный ритм (а над этим работают сейчас и США, и Европа), а ВСУ получат пополнения в живой силе (это уже наша внутренняя работа, включая более эффективную мобилизацию), то добиться успехов будет сложно, подчеркивает эксперт. Поэтому именно сейчас россияне пытаются использовать временной промежуток, лаг в получении нами нужной помощи.
Он считает, что интересен в данном ракурсе будет вояж китайского лидера Си Цзиньпина в Европу, который начнется с 5 мая и продлится пять дней. По его результатам может более четко вырисоваться — будет ли КНР присутствовать на саммите в Швейцарии. Кроме того, мы расширяем и продолжим сотрудничество с НАТО (в том числе в преддверии юбилейного саммита Альянса в июле в Вашингтоне), понимая что наше членство там — перспектива безусловная, но — послевоенная.
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