Прогноз на май: с какими вызовами столкнется Украина

Последний месяц весны обещает быть для Украины сложным. Россияне продолжают давление на фронте, расширяя плацдарм на Авдеевском направлении. И явно намерены либо к инаугурации Путина (7 мая), либо к сакральной для себя дате "победобесия" (9 мая) добиться каких-то значимых успехов. В свою очередь, наша страна надеется после Пасхи (5 мая) получить, наконец, истребители F-16, ведет важнейшие переговоры с США о гарантиях безопасности, а также подготовку к июньскому саммиту мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от ситуации в обозримом будущем на фронтах, во внутренней и внешней политике.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ближайшие недели точно будет некое продвижение российских войск

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает следующим образом:

Оно придется на конец мая – начало лета. А в ближайшие недели точно будет некое продвижение российских войск, чтоб к сакральной для себя даты – 9 мая – захватить что-то серьезное типа того же Часов Яра". "В мае ожидаем военных поставок от Европы и США, они будут идти в течение всего месяца. Ожидаем новой волны российского наступления

Что до "раскачки" темы с якобы нелегитимизацией Зеленского, срок президентских полномочий которого истекает в этом месяце, эксперт не видит, как реально противники Украины смогут сыграть на этом.

"Уже даны все пояснения. Мол, военное время, выборы проводиться не будут. Демонстрации и митинги у нас под запретом. Информационное поле более-менее контролируемо властью. А те телеграмм-каналы, которые не контролируемы, и так "качают" любые темы явно антиукраинской направленности, – отмечает Алексей Голобуцкий. – Причем, тему якобы нелегитимности Зеленского они качают еще с конца прошлого года. Понятно, что это ИПСО, как и то, что серьезное недовольство Зеленским – это всё же вопрос не мая".

Россияне запустят новую волну ИПСО

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что ситуация в обозримом будущем окажется достаточно сложной. Несмотря на выделение Штатами финансирования на помощь Украине в размере около 61 млрд, а также то, что определенные пакеты военной помощи уже начали поступать, мы потеряли более полугода, пока в американском политикуме шли дебаты, поясняет он. А россияне всё это время наступали, копили силы и средства для новых волн наступлений.

"Сейчас наша первоочередная задача – как можно быстрее получить всё, необходимое для отражения агрессии. А далее – сперва успешно остановить продвижение врага, а потом переломить ситуацию, перехватить инициативу", – отмечает Игорь Петренко.

По его словам, в данный момент оккупанты имеют определенные тактические успехи на поле боя, а также запускают по нам массу ракет и дронов (пока у нас ослаблена ПВО) и новые ИПСО по разным направлениям. Они понимают, что как только поставки вооружений и боеприпасов приобретут постоянный ритм (а над этим работают сейчас и США, и Европа), а ВСУ получат пополнения в живой силе (это уже наша внутренняя работа, включая более эффективную мобилизацию), то добиться успехов будет сложно, подчеркивает эксперт. Поэтому именно сейчас россияне пытаются использовать временной промежуток, лаг в получении нами нужной помощи.

"На внешнем фронте мы активно работает над заключением соглашения о сфере безопасности с США. Этот процесс продвинулся, о чем заявляли и президент Зеленский, и глава его Офиса — Ермак. Есть надежда, что вскоре мы увидим конкретные результаты в этом направлении. Также продолжаются переговоры о заключении подобных соглашений (а мы имеем уже девять таких, в том числе с крупнейшими европейскими странами — Британий, Германией, Францией) с другими государствами, включая Португалию. Готовимся мы и к саммиту по украинской формуле мира, который состоится в середине июня в Швейцарии", – рассказывает Игорь Петренко.

Он считает, что интересен в данном ракурсе будет вояж китайского лидера Си Цзиньпина в Европу, который начнется с 5 мая и продлится пять дней. По его результатам может более четко вырисоваться — будет ли КНР присутствовать на саммите в Швейцарии. Кроме того, мы расширяем и продолжим сотрудничество с НАТО (в том числе в преддверии юбилейного саммита Альянса в июле в Вашингтоне), понимая что наше членство там — перспектива безусловная, но — послевоенная.

особенно на фоне того, что США решились, наконец, снабдить нас дальнобойными ракетами ATACMS ". "Очевидно, что россияне запустят новую волну ИПСО, подвергая сомнению легитимность Зеленского, подвязывая под это якобы нелегитимность и предложенной им формулы мира. Мы это понимаем, уже отбиваем такие атаки, готовы отбивать новые, – отмечает эксперт. – Активно продолжаем и продолжим работать с европейскими партнерами, которые расширяют номенклатуру поставок необходимых нам боеприпасов и вооружений. В частности, не оставляем попыток добиться от Германии поставок ракет Taurus

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