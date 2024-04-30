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Российские войска готовят наступление: в США считают, что под прицелом оккупантов два города

В ISW считают, что россияне оказались перед выбором, готовясь к новой волне наступления

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска имеют возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой, но остается непонятным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска готовят наступление: в США считают, что под прицелом оккупантов два города

Российские военные. Фото: из открытых источников

Эксперты ISW считают, что стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором. Выбор этот такой – либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск. И тогда этот город может стать ключевой целью врага в ближайшее время. Либо же попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра, который россиянам все никак не удается захватить довольно продолжительное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой еще один прифронтовой город станет зоной боев: придется ли ВСУ отступать.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным Института изучения войны (ISW), ряд американских чиновников возобновили обсуждение идеи "заморозить" линии разграничения там, где они есть, поясняя, что последнего масштабного пакета военной помощи Украине от США вряд ли хватит для освобождения всех оккупированных РФ территорий. А издание "Financial Times" не исключает, что Администрация Джо Байдена может требовать от Киева результатов на поле боя, чтобы оправдать перед ноябрьскими выборами помощь ВСУ. Ситуация на фронте, меж тем, ухудшается для нас, что признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание также том, что россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, происходит в данный момент и может произойти в обозримом будущем на фронтах российско-украинской войны.




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