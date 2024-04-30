Какой еще один прифронтовой город станет зоной боев: придется ли ВСУ отступать

Сейчас наиболее угрожающая ситуация продолжает оставаться у Авдеевки и Часового Яра, где украинские защитники титаническими усилиями сдерживают наступление врага. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы понять, есть ли угроза прорыва россиянами фронта и какие города вскоре могут попытаться захватить оккупанты.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Снаряды для Украины уже в пути

Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью Радио NV выразил мнение, что эскалация последних дней на фронте связана с тем, что враг пытается максимально использовать то время, пока ВСУ не получили как можно больше американского оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов.

"Мы доживаем последние дни или недели, когда у нас критический дефицит одновременно двух очень значимых ресурсов. У нас критический дефицит боеприпасов и людей", — пояснил аналитик.

Он добавил, что россияне понимают, что скоро одна из двух проблем решится. Снаряды уже в пути, критическому дефициту боеприпасов остались считанные дни. И, конечно, россияне пытаются максимально воспользоваться ситуацией, они очень спешат.

"Честно говоря, я всегда очень не люблю делать плохие прогнозы, но здесь мне уже достаточно очевидно, что как минимум город Покровск из прифронтового сейчас станет зоной боевых действий. Насколько велика угроза оккупации Покровска, я сейчас не берусь сказать", – заметил эксперт.

Евгений Дикий выразил мнение, что Украина будет держать Покровск "очень упорно и очень ожесточенно", в частности потому, что там есть подготовленные укрепленные рубежи.

Нашим войскам придется отступать еще с некоторых позиций

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что сейчас у Украины два варианта ведения боевых действий под Часовым Яром.

"Цели и задачи могут ставиться разные. От того, чтобы провести определенный рывок и провести контрудар, чтобы снять давление, до обеспечения отхода с определенных позиций, так бывает. Ситуация там очень сложная. Наши подразделения делают все возможное, чтобы сдержать врага и выиграть время. Какой будет замысел — увидим в ближайшее время, сценария только два", – заметил Мусиенко.

По его словам, помощь от США будет применяться в соответствии с теми рисками, которые есть на фронте.

"Из рисков, во-первых — это то, что было потеряно много времени. Все идет к тому, что мы потеряли полгода, когда надо было сдерживать врага голыми руками. Если бы не БПЛА, было бы еще сложнее, но это позволило сдержать врага. Сейчас, когда ситуация будет улучшаться, останавливать врага станет легче", – объяснил Мусиенко.

По словам эксперта, этот вызов стал еще сильнее, поскольку Россия увидела, что Украина получит помощь от США. Поэтому Кремль пытается к тому времени оккупировать как можно больше территорий. И именно поэтому россияне ускорили те действия, которые планировали совершить позже, на середину мая. Они это делают сейчас, атакуют меньшими силами, не столь подготовленными, но они атакуют. И перед нашими подразделениями сейчас стоит задача завоевать время, пока помощь подходит.

Читайте на портале "Комментарии" — как будет меняться ситуация на фронте в ближайшее время: что важно для Украины.



