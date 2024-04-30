Какой еще один прифронтовой город станет зоной боев: придется ли ВСУ отступать

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Кравцев Сергей
Сейчас наиболее угрожающая ситуация продолжает оставаться у Авдеевки и Часового Яра, где украинские защитники титаническими усилиями сдерживают наступление врага. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы понять, есть ли угроза прорыва россиянами фронта и какие города вскоре могут попытаться захватить оккупанты.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью Радио NV выразил мнение, что эскалация последних дней на фронте связана с тем, что враг пытается максимально использовать то время, пока ВСУ не получили как можно больше американского оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов.
Он добавил, что россияне понимают, что скоро одна из двух проблем решится. Снаряды уже в пути, критическому дефициту боеприпасов остались считанные дни. И, конечно, россияне пытаются максимально воспользоваться ситуацией, они очень спешат.
Евгений Дикий выразил мнение, что Украина будет держать Покровск "очень упорно и очень ожесточенно", в частности потому, что там есть подготовленные укрепленные рубежи.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что сейчас у Украины два варианта ведения боевых действий под Часовым Яром.
По его словам, помощь от США будет применяться в соответствии с теми рисками, которые есть на фронте.
По словам эксперта, этот вызов стал еще сильнее, поскольку Россия увидела, что Украина получит помощь от США. Поэтому Кремль пытается к тому времени оккупировать как можно больше территорий. И именно поэтому россияне ускорили те действия, которые планировали совершить позже, на середину мая. Они это делают сейчас, атакуют меньшими силами, не столь подготовленными, но они атакуют. И перед нашими подразделениями сейчас стоит задача завоевать время, пока помощь подходит.
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