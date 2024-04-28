Как будет меняться ситуация на фронте в ближайшее время: что важно для Украины

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Кравцев Сергей
По данным Института изучения войны (ISW), ряд американских чиновников возобновили обсуждение идеи "заморозить" линии разграничения там, где они есть, поясняя, что последнего масштабного пакета военной помощи Украине от США вряд ли хватит для освобождения всех оккупированных РФ территорий. А издание "Financial Times" не исключает, что Администрация Джо Байдена может требовать от Киева результатов на поле боя, чтобы оправдать перед ноябрьскими выборами помощь ВСУ. Ситуация на фронте, меж тем, ухудшается для нас, что признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание также том, что россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, происходит в данный момент и может произойти в обозримом будущем на фронтах российско-украинской войны.
Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:
Следует понимать, отмечает эксперт, что помощь к нам не поступает мгновенно. Даже после того, как она уже в Украине, ее необходимо распределить по подразделениям, определиться, что и на какие участки доставить.
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что Украина довольно долго ждала помощи от партнеров (прежде всего – американцев). И это привело к неприятным для нас изменениям на линии боевого столкновения. Как следствие – высшее военно-политическое руководство приняло решение перейти к оборонительной стратегии для стабилизации ситуации.
По его словам, длительный период принятия Штатами столь важного для нас решения стал серьезным испытанием для Украины. Но и без американской помощи мы не складывали оружие, не капитулировали, обороняясь с помощью ограниченного ресурса.
Прогнозировать, что будет дальше, крайне сложно, считает он. Во время войны бывает всякое. При этом следует помнить, акцентирует эксперт, что войны выигрывают генералы, логистика, стратегический тыл, финансы, экономика и ресурсы.
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