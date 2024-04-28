Как будет меняться ситуация на фронте в ближайшее время: что важно для Украины

По данным Института изучения войны (ISW), ряд американских чиновников возобновили обсуждение идеи "заморозить" линии разграничения там, где они есть, поясняя, что последнего масштабного пакета военной помощи Украине от США вряд ли хватит для освобождения всех оккупированных РФ территорий. А издание "Financial Times" не исключает, что Администрация Джо Байдена может требовать от Киева результатов на поле боя, чтобы оправдать перед ноябрьскими выборами помощь ВСУ. Ситуация на фронте, меж тем, ухудшается для нас, что признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание также том, что россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, происходит в данный момент и может произойти в обозримом будущем на фронтах российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

В середине мая – начале лета можно ожидать каких-то изменений на фронте

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"Продолжается оперативная пауза. Обеим сторонам не хватает ресурса для проведения операций стратегического уровня. Стороны накапливают силы. Предположительно, в середине мая – начале лета можно ожидать каких-то изменений на фронте. После получения Украиной пакета американской помощи. Но русские понимают, что к нам придет еще и пакет европейской помощи. Соответственно – будет снивелировано отставание ВСУ в количестве выстрелов. Именно поэтому оккупанты пытаются сейчас вести тактически наступательные операции, в основном, на Авдеевском направлении. Но это именно тактические операции, поскольку численность российской группировки в том районе не превышает одну расчетную дивизию".

Следует понимать, отмечает эксперт, что помощь к нам не поступает мгновенно. Даже после того, как она уже в Украине, ее необходимо распределить по подразделениям, определиться, что и на какие участки доставить.

"Так что дней 20-30 нынешнее положение на фронте будет сохраняться. А потом россияне уже не смогут столько оголтело лезть в наступление, поскольку будет восстановлен паритет в артиллерии", – прогнозирует Виктор Савинов.

В апреле произошло два знаковых события

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что Украина довольно долго ждала помощи от партнеров (прежде всего – американцев). И это привело к неприятным для нас изменениям на линии боевого столкновения. Как следствие – высшее военно-политическое руководство приняло решение перейти к оборонительной стратегии для стабилизации ситуации.

"В апреле произошло два знаковых события. Во-первых, Палата представителей и Сенат поддержали, а президент США подписал закон о выделении 60,8 млрд долларов помощи для Украины. Во-вторых, вскоре после этого произошла очередная встреча в формате "Рамштайн", во время которой мы высказали просьбу предоставлении нам номенклатуры вооружений, не вошедшей в американские пакеты помощи", – подчеркивает эксперт.

По его словам, длительный период принятия Штатами столь важного для нас решения стал серьезным испытанием для Украины. Но и без американской помощи мы не складывали оружие, не капитулировали, обороняясь с помощью ограниченного ресурса.

"Однако поддержка со стороны таких стратегических партнеров как США, наконец, оказана. Активизировались и европейцы. И это дает возможность нам более эффективно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", – поясняет Олег Стариков.

Прогнозировать, что будет дальше, крайне сложно, считает он. Во время войны бывает всякое. При этом следует помнить, акцентирует эксперт, что войны выигрывают генералы, логистика, стратегический тыл, финансы, экономика и ресурсы.

"Если нашему высшему военно-политическому руководству, Кабмину (отвечающему за оборону страну) удастся мобилизовать всё необходимое, предоставить это вооруженных силам, задача генералов – правильно это применить. Хорошо, что главком и Генштаб понимают сложность ситуации, владеют данными со всех участков фронта. Важно, чтоб в военную необходимость не влезла политическая целесообразность", – отмечает Олег Стариков.

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