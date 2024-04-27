Украина может столкнуться с давлением, чтобы ВСУ достигли серьезных военных достижений на фронте до ноябрьских выборов в США, чтобы оправдать оказание военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, прошлогоднее контрнаступление было анонсировано заранее, и Россия не была удивлена ни его направлением, ни временем. В результате пострадали украинские войска. Киев может столкнуться с давлением, которое потребует от него серьезных военных достижений до ноябрьских выборов в США, чтобы оправдать оказание помощи.

По мнению FT, лучший способ для Украины продолжать борьбу с Россией — это наносить атаки по НПЗ и другим объектам, которые она регулярно осуществляет в последнее время.

Журналисты отмечают, что, несмотря на то, что Украина не может использовать ракеты большой дальности ATACMS или дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на цели в самой России, на окупаемой украинской территории есть много военных объектов, которые являются законными военными целями.

В FT считают, что Украина и Россию возвращаются "в перспективу бесконечной войны", к которой Путин подготовился. Однако там подчеркивают, что "масштаб недавних российских потерь из-за ограниченных достижений и смущения от того, что он не может остановить украинские атаки на российскую территорию, означает, что у него все еще нет очевидного пути к победе".

"Даже, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре, это не гарантирует Путину удовлетворительного результата. Трамп захочет протолкнуть свой мирный план, но, судя по сообщениям, Путин найдет его детали столь же неприемлемыми, как и Зеленский. Публично хвастаясь за последние шесть месяцев, что Россия перехватила инициативу в войне, Путин теперь должен рассмотреть возможность того, что она может снова вернуться в сторону Украины", — говорится в материале.

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