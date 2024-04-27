Ситуация накаляется. Сырский сообщил союзникам об ухудшении на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины.

Сырский принял участие в «Рамштайне». Фото из открытых источников

В ходе заседания группы "Рамштайн" Сырский рассказал партнерам об обострении ситуации на фронте.

"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский поблагодарил участников и лично главу Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, ВСУ, военную помощь со стороны США и всех партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.