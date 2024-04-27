Ситуация накаляется. Сырский сообщил союзникам об ухудшении на фронте

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Марьян Ощановский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины.
Сырский принял участие в «Рамштайне». Фото из открытых источников
В ходе заседания группы "Рамштайн" Сырский рассказал партнерам об обострении ситуации на фронте.
Александр Сырский поблагодарил участников и лично главу Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, ВСУ, военную помощь со стороны США и всех партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.
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Ігор
сегодня, 18:57
Так вас попереджали, що в Україні кожен наступний, гірше за попереднього. Цікаво, що в цій нещасній країні всі змирились і не думають наперед. Нікого не зачіпають питання зі США: яке бачення закінчення всього цього? Покірні підкорились. Якось та буде! Не буде! Так було з Гитлером. Той пропонував арійське панування без пояснення меж і того, чому всі підкоряться. Так було з Пол Потом без пояснення: як будуть жити без науки освіти, одним тільки рисом. Так гугнявий Фюрер обіцяє примарні 1991 і беззастережну капітуляцію ворога, без пояснення де візьме ресурс і що потім, коли країна втратила 0,5 всього і відкотилась у середньовічний розвиток управління Єрмаком і відносини один з одним. Вони не вчаться не аналізують не змінюються! Хана!