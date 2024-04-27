В США заговорили о "заморозке линии разграничения" в войне: чего будут ждать

Ряд американских чиновников возобновили обсуждение идеи "заморозить линии разграничения" там, где они есть, ведь последнего пакета военной помощи США Украине может быть недостаточно для освобождения всех оккупированных РФ территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Однако в Институте отметили, что делать подобные выводы пока рано, ведь оружие должно попасть на фронт и продемонстрировать соответствующий эффект для продвижения ВСУ.

Эксперты отмечают, сторонники текущего пакета американской военной помощи не утверждают, что он сам по себе позволит Украине освободить всю оккупированную территорию, а обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным, ведь президент США Джо Байден подписал законопроект только два дня назад.

"Доставка американской военной помощи в Украину займет несколько недель, прежде чем она поступит в передовые подразделения и будет иметь ощутимое влияние на поле боя. После получения оружия, Силам обороны Украины придется сначала использовать помощь, поступающую от США для стабилизации линии фронта и остановки российского наступления, особенно на Авдеевском направлении и в районе Часового Яра", — говорится в отчете.

В то же время, отмечают в ISW, масштаб и интенсивность прогнозируемой наступательной операции РФ летом 2024 года, которую планируется начать в июне, также остается непонятной, и российское военное командование активно оценивает и пересматривает планы своих летних наступательных действий, чтобы учесть противостояние с лучше оснащенной украинской армией.

Аналитики считают, что украинским войскам придется обороняться от российских летних наступательных действий и не позволить россиянам достичь оперативно значимых успехов в течение летних месяцев, прежде чем ВСУ смогут перехватить инициативу в масштабах всего театра военных действий и провести контрнаступательную операцию в конце 2024 или в 2025 году.

Согласно оценке ISW, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих украинских контрнаступательных усилий. Хотя США и Запад должны будут оперативно реагировать, ведь украинское военное командование определяет объем и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев, предшествующих будущим контрнаступательным операциям.

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