Россия смогла оккупировать еще 2 села: подробности от DeepState о ситуации на фронте

Страна-агрессор по состоянию на 1 мая смогла захватить еще два села в боях за Донецкую область, в то же время оккупанты потеряли бдительность восточнее Ямполовки – там украинские защитники восстановили свои позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом заявляет аналитический проект DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военные обозреватели говорят, что Россия взяла Керамик и Новокалиново.

"Силы Обороны восстановили позиции восточнее Ямполовки. Враг захватил Керамик и Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и в Урожайном", – говорится в сообщении.

В то же время DeepState отмечает, что ситуация в Работино уточняется.

При этом важно уточнить, что такие данные – это неофициальная информация. Генштаб ВСУ о потере Керамика и Новокалиновки не сообщал.

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