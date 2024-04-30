Чего опасается Кремль перед мирным саммитом в Швейцарии: что зависит от Китая

Россия всячески пытается сорвать инициированный Украиной саммит мира в Швейцарии, запланированный на июнь. В том числе – запуская фейки о якобы готовности Киева договариваться с Москвой напрямую. В свою очередь, Украина, пытается добиться участия в саммите не только тех стран, что поддерживают ее в борьбе с российской агрессией, но и условных нейтралов Глобального Юга, а особенно – входящих в "Большую двадцатку" Индии и Китая. Что может произойти до саммита, серьезно меняя расклад сил? Каковы ожидания от самой встречи в Швейцарии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит мира. Фото из открытых источников

В Кремле нервничают

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе не сомневается, что россияне будут пытаться вбрасывать всё больше фейков. Причем по нескольким направлениям.

Во-первых, что Украина якобы согласилась весной-2022 на Стамбульские соглашения, даже что-то там подписала в смысле "замирения" с Россией, а потом отбросила все договоренности.

Во-вторых — продолжатся вбросы через Китай тезиса, что переговоры о мире без РФ вести нет смысла. Этим КНР попытается оправдать свое вероятное неучастие в саммите мира в Швейцарии, поясняет эксперт. И тут позиции Москвы и Пекина явно скоординированы.

В-третьих – будут попытки повлиять на настроения в Украине. Мол, ничего из переговоров Швейцарии не выйдет, украинское руководство хочет лишь воевать и так далее.

"Нет сомнений, что рашисты попытаются всячески демонизировать военное и политическое руководство Украины, постоянно рассказывать о якобы почти проигранной войне и сдаче интересов", – прогнозирует Антон Кучухидзе.

На самом деле, акцентирует он, ситуация выглядит иначе. Эксперт напоминает, что президент Зеленский еще в 2022 году перехватил дипломатическую инициативу, презентовав формулу мира. С того времени прошел ряд встреч на уровне советников глав десятков государств по вопросам внешней политики, а также безопасности и обороны.

"Свыше 80 держав на данный момент поддерживают именно наш мирный план. Его сильные позиции в том, что он основывается на принципах Устава ООН (нерушимость границ, уважение к суверенитету, не использование войны как фактора ведения и политики). Потому спорить с таким видением мира очень тяжело. Там нет неких политических вещей, "хотелок" (как у россиян). Зато есть – о справедливости, о восстановлении международного права, о наказании виновных в агрессии, военных преступников и так далее", – поясняет Антон Кучухидзе.

Понято, продолжает он, что всё это не нравится Кремлю, который тратит огромные ресурсы для дискредитации грядущего саммита мира. Ведь после того, как тот состоится (а это обязательно произойдет) и там около ста стран поддержат украинскую формулу мира — это будет мощнейший удар по РФ. По остаткам российской дипломатии, по усилиям страны-агрессора на международной арене.

"Все влиятельные государства мира, даже подыгрывающие рашистам (речь, прежде всего, о Китае), увидят очередное доказательство изоляции России и лидерства Украины. Ну, как можно прислушиваться к бредням террориста, военного преступника Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом?! Он ведь и плана никакого не предлагает, хоть для него т.н. "сво" всё еще "идет по плану". Альтернативы формулы мира Зеленского просто нет! И все здравомыслящие государства это понимают", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что после проведения этого саммита произойдет институализация, условно говоря, процесса обсуждения, а потому и достижения мира. И всё будет происходить в контексте – ставим РФ перед фактом.

"Потому в Кремле так нервничают, – отмечает Антон Кучухидзе. – Особенно на фоне того, что Украина получает всё больше помощи Запада, а это вскоре может привести к позитивным для нас переменам на фронте и укреплению переговорной позиции Киева".

Украина собирает антироссийскую коалицию

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский поделился таким мнением:

"Кремль понимает, что Украина собирает антироссийскую коалицию. И чем больше та становится, тем сложнее союзникам РФ продолжать помогать стране-оккупанту. Поэтому Россия будет пытаться всеми средствами замедлить этот процесс".

По мнению эксперта, глобально таких инструментов в России два: дипломатия и армия.

"С помощью первого инструмента Кремль пытается убедить другие государства не помогать Украине, а заставить ее искать мир ценой собственных территорий. Мол, главное, чтобы кончилась активная фаза войны. И чем слабее будет Украина, тем скорее она согласится на мир", – поясняет Денис Гороховский.

С помощью второго инструмента страна-агрессор надеется серьезно повлиять на ситуацию на фронте.

"Если Украина начнет проигрывать на полях сражений, это может оказать негативное влияние на уровень поддержки нашей страны, – отмечает эксперт. – Что, опять же, заставит Киев идти на уступки во время переговоров".

Россия активно использует оба пути, но не имеет успеха ни на одном из них, констатирует Денис Гороховский.

Многое зависит от того, будет ли присутствовать на саммите Китай

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что один из самых важных моментов подготовки саммита мира в Швейцарии – будет ли там принимать участие Китай.

"И мне кажется, что последняя активность на китайском направлении западных стран (визиты в Пекин канцлера Германии Олафа Шольца, главы госдепа США Этони Блинкена) во многом – об этом. А в мае китайский лидер Си Цзиньпин собирается с визитом в Европу – Францию, Венгрию, Сербию. И, по крайней мере, во Франции, точно будут обсуждать участие КНР в саммите в Швейцарии", – прогнозирует политолог.

На данный момент, отмечает он, Китай занимает двоякую позицию. Говорит о важности прекращения, урегулирования войны. Но, в то же время, помогает РФ и дает противоречивые сигналы касательно возможности своего участия в швейцарском саммите.

Надеясь убедить Си не принимать участие в Глобальном саммите мира. Тем самым снизив его представительство", – акцентирует Алексей Якубин. "Часть западных стран пытаются убедить КНР участвовать в саммите. Восприятие которого другими странами (прежде всего, Глобального Юга, ориентированными на Китай) во многом будет зависеть именно от этого. У России же, понятно, иная цель. Не случайно Путин после т.н. инаугурации 7 мая в качестве переназначенного себя, любимого, президентом, совершить первый зарубежный визит именно в Китай

Так что, констатирует он, от участия/не участия КНР в саммите будет во многом зависеть эффективность данного мероприятия. Понизить которую всячески пытается Россия, в том числе вбрасывая новые и новые псевдомирные заявления.

Ну, а Запад, напоминает эксперт, четко дал понять Китаю — в случае чего, тот может оказаться под санкциями.

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