Чего опасается Кремль перед мирным саммитом в Швейцарии: что зависит от Китая

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Кравцев Сергей
Россия всячески пытается сорвать инициированный Украиной саммит мира в Швейцарии, запланированный на июнь. В том числе – запуская фейки о якобы готовности Киева договариваться с Москвой напрямую. В свою очередь, Украина, пытается добиться участия в саммите не только тех стран, что поддерживают ее в борьбе с российской агрессией, но и условных нейтралов Глобального Юга, а особенно – входящих в "Большую двадцатку" Индии и Китая. Что может произойти до саммита, серьезно меняя расклад сил? Каковы ожидания от самой встречи в Швейцарии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Саммит мира. Фото из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе не сомневается, что россияне будут пытаться вбрасывать всё больше фейков. Причем по нескольким направлениям.
Во-первых, что Украина якобы согласилась весной-2022 на Стамбульские соглашения, даже что-то там подписала в смысле "замирения" с Россией, а потом отбросила все договоренности.
Во-вторых — продолжатся вбросы через Китай тезиса, что переговоры о мире без РФ вести нет смысла. Этим КНР попытается оправдать свое вероятное неучастие в саммите мира в Швейцарии, поясняет эксперт. И тут позиции Москвы и Пекина явно скоординированы.
В-третьих – будут попытки повлиять на настроения в Украине. Мол, ничего из переговоров Швейцарии не выйдет, украинское руководство хочет лишь воевать и так далее.
На самом деле, акцентирует он, ситуация выглядит иначе. Эксперт напоминает, что президент Зеленский еще в 2022 году перехватил дипломатическую инициативу, презентовав формулу мира. С того времени прошел ряд встреч на уровне советников глав десятков государств по вопросам внешней политики, а также безопасности и обороны.
Понято, продолжает он, что всё это не нравится Кремлю, который тратит огромные ресурсы для дискредитации грядущего саммита мира. Ведь после того, как тот состоится (а это обязательно произойдет) и там около ста стран поддержат украинскую формулу мира — это будет мощнейший удар по РФ. По остаткам российской дипломатии, по усилиям страны-агрессора на международной арене.
Он подчеркивает, что после проведения этого саммита произойдет институализация, условно говоря, процесса обсуждения, а потому и достижения мира. И всё будет происходить в контексте – ставим РФ перед фактом.
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский поделился таким мнением:
По мнению эксперта, глобально таких инструментов в России два: дипломатия и армия.
С помощью второго инструмента страна-агрессор надеется серьезно повлиять на ситуацию на фронте.
Россия активно использует оба пути, но не имеет успеха ни на одном из них, констатирует Денис Гороховский.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что один из самых важных моментов подготовки саммита мира в Швейцарии – будет ли там принимать участие Китай.
На данный момент, отмечает он, Китай занимает двоякую позицию. Говорит о важности прекращения, урегулирования войны. Но, в то же время, помогает РФ и дает противоречивые сигналы касательно возможности своего участия в швейцарском саммите.
Так что, констатирует он, от участия/не участия КНР в саммите будет во многом зависеть эффективность данного мероприятия. Понизить которую всячески пытается Россия, в том числе вбрасывая новые и новые псевдомирные заявления.
Ну, а Запад, напоминает эксперт, четко дал понять Китаю — в случае чего, тот может оказаться под санкциями.
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