Украина готовится к мирным переговорам с РФ в июне: в ЦПД отреагировали

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Кравцев Сергей
Российская пропаганда не прекращает расшатывать тему переговоров. Там, Москва запустила очередной фейк об Украине. В частности, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.
Переговоры. Фото: из открытых источников
В ЦПД отметили, что распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".
На самом деле Зеленский заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".
Во время этого заявления глава государства имел в виду саммит по украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса.
Кроме этого отмечается, что подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации миротворческого кейса в ракурсе российско-украинской войны, глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров выступил с рядом заявлений касательно гипотетических мирных переговоров с Украиной. Среди прочего заявил, что в случае таковых не будет каких-либо пауз в боевых действиях. А также – что Швейцария, где в июне пройдет иннагурационный саммит мира, не подходит РФ для переговоров. Хоть ее туда и не приглашали. О чем говорят российские игры с переговорной темой, что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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