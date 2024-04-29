Украина готовится к мирным переговорам с РФ в июне: в ЦПД отреагировали

Российская пропаганда не прекращает расшатывать тему переговоров. Там, Москва запустила очередной фейк об Украине. В частности, что Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Информация о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети является манипуляцией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с РФ в июне 2024 года".

На самом деле Зеленский заявил: "Мировое большинство должно принудить РФ к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

Во время этого заявления глава государства имел в виду саммит по украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса.

"РФ не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет", — отметили в Центре.

Кроме этого отмечается, что подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации миротворческого кейса в ракурсе российско-украинской войны, глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров выступил с рядом заявлений касательно гипотетических мирных переговоров с Украиной. Среди прочего заявил, что в случае таковых не будет каких-либо пауз в боевых действиях. А также – что Швейцария, где в июне пройдет иннагурационный саммит мира, не подходит РФ для переговоров. Хоть ее туда и не приглашали. О чем говорят российские игры с переговорной темой, что важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



