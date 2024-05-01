После прорыва на фронте оккупанты расширяют плацдарм: Какие территории им удалось захватить

Российские захватчики на прошлой неделе сумели совершить прорыв на северо-западе от Авдеевки. По информации Юлиана Репке, оккупанты продвинулись вглубь на три километра и дошли до Очеретино.

Война в Украине

При этом немецкий военный журналист утверждает, что армии захватчика удалось расширить образовавшийся плацдарм вдоль железнодорожной линии.

Кроме того, Юлиан Репке заявил, что оккупантам удалось захватить такие населенные пункты как Новокалиново и Керамик. По его информации, российские террористы начали наступление с двух направлений на Архангельское.

"На этом участке фронта россияне сейчас продвигаются со скоростью до 2 км в неделю",

– подчеркнул немецкий журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны потеряли населенный пункт Очеретино на Авдеевском направлении. Теперь оккупантам открывается дорога на Покровск и некоторые аналитики уже прогнозируют, что уже скоро этот город превратится в зону боевых действий.

При этом военные эксперты не понимают , как так могло произойти, что Силы обороны потеряли Очеретино, ведь населенный пункт находится на возвышенности, и его могли удерживать еще очень и очень долго. Они считают, что нужно тщательное расследование того, что действительно произошло в Очеретино и почему украинские военные его потеряли. Аналитики добавляют, что пока нельзя говорить о том, что произошел обвал фронта, однако ситуация выглядит максимально неприемлемой.

Впрочем, сами военные подчеркивают, они действительно могли бы держать Очеретино не один месяц, однако при одном условии – наличия достаточного количества оружия и боеприпасов. В условиях снарядного голода трудно противостоять врагу, даже находясь на возвышенности.