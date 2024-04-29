Максимально неприемлемая ситуация. Почему ВСУ потеряли Очеретино

Российские захватчики сумели зайти и закрепиться в населенном пункте Очеретино Донецкой области. После этого, говорит Александр Коваленко, враг начал развивать движение по направлениям, чтобы выровнять фланги к северу и югу от этого поселка.

Очеретино

Как говорит Коваленко, такие действия были обязательными, поскольку продвижение окупантов в Очеретино имело соответствующую угрозу прорыва с южного фланга, поэтому захватчики их и равняли.

"Поселок Бердичи был основной локацией, которую держали Силы обороны Украины до недавнего времени, и представлял угрозу в направлении Очеретино. Аналогичная ситуация с населенными пунктами Новобахмутовка и Соловьево",

– отметил Коваленко и добавил, что российские захватчики сейчас реализуют именно этот сценарий и продвигаются в направлении Покровска.

При этом Коваленко считает, что пока рано говорить о том, что имеет место обвал фронта. Хотя все же, добавляет эксперт, ситуация максимально неприемлема.

Кроме того, военный обозреватель подчеркнул, что учитывая локацию Очеретино, военные могли бы там держать оборону максимально долго, точно несколько месяцев подряд. Однако, как добавляет Коваленко, произошел ряд событий, нуждающихся в тщательном расследовании. Ведь, добавляет эксперт, Силы обороны не должны были потерять Очеретино так быстро.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг нацелился на Очеретино, поскольку его взятие дает ему перспективы для движения по другим направлениям. При этом известно, чтобы удержать этот населенный пункт было даже принято решение о переброске резервов.

При этом военные добавляют, что Очеретино не удержали по разным причинам, и ключевая – нехватка оружия и боеприпасов.