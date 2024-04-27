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"Они смертники": в ВСУ прокомментировали заход россиян в Очеретино

Россияне прорвали линию обороны ВСУ в районе Авдеевки

сегодня, 18:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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Вклинение оккупантов в оборону ВСУ в районе населенного пункта Очеретино имеет определенное тактическое значение для россиян, но не более, заявил военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

"Они смертники": в ВСУ прокомментировали заход россиян в Очеретино

Враг наступает на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, прорвавшиеся в населенный пункт оккупанты — смертники, поскольку у них очень мало шансов выжить.

"Что касается ситуации у Очеретино, то вклинение противника имеет определенное тактическое значение для россиян, но не больше. Мы понимаем, что зашедшие в этот клин с большой вероятностью смертники, которые оттуда не вернутся. Ответ на вопрос, почему они зашли и почему им это удалось, заключается в том, что у нас постоянно ощущается нехватка боеприпасов, которыми мы могли бы сдерживать россиян на дальних подступах, в том числе и на поселок Очеретино", — прокомментировал Иван Варченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=816985040277277
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