"Они смертники": в ВСУ прокомментировали заход россиян в Очеретино

Вклинение оккупантов в оборону ВСУ в районе населенного пункта Очеретино имеет определенное тактическое значение для россиян, но не более, заявил военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Враг наступает на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

По словам военнослужащего, прорвавшиеся в населенный пункт оккупанты — смертники, поскольку у них очень мало шансов выжить.

"Что касается ситуации у Очеретино, то вклинение противника имеет определенное тактическое значение для россиян, но не больше. Мы понимаем, что зашедшие в этот клин с большой вероятностью смертники, которые оттуда не вернутся. Ответ на вопрос, почему они зашли и почему им это удалось, заключается в том, что у нас постоянно ощущается нехватка боеприпасов, которыми мы могли бы сдерживать россиян на дальних подступах, в том числе и на поселок Очеретино", — прокомментировал Иван Варченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.