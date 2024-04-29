Россия продолжает наращивать войска на Харьковском направлении: в ВСУ раскрыли, что задумал враг

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Кравцев Сергей
Россияне не только наращивают численность на Харьковском направлении, но и в очередной раз активизировали свои действия на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона раскрыл план оккупантов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, россияне пытаются создать видимость второго фронта, чтобы избежать удара со стороны украинских сил. Также россияне пытаются увеличивать линию фронта, чтобы максимально использовать окно возможностей, пока на передовую не поступили в нужном количестве боекомплекты и системы радиоэлектронной борьбы.
Также враг пытается растянуть линию фронта, чтобы Силы обороны не могли сконцентрировать на конкретных направлениях имеющиеся резервы, которые находятся в Украине и уже технически оснащены. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что Лимано-Купянское направление всегда время от времени вспыхивало.
Он добавил, также важно для россиян по Купянскому направлению – Оскольское водохранилище на Харьковщине, ведь оно питает водой агломерацию таких крупных городов – Краматорск, Славянск и Дружковку. Идет поставка воды через канал Северский Донец. Эти все события и требуют от россиян начать дополнительные наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, пояснил Тимочко.
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