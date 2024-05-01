Будет сюрприз для РФ: в Пентагоне высказались о поставках ATACMS Украине

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Кравцев Сергей
США предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Таким образом Ллойд Остин дал понять, что нет ограниченного количества ракет, которые Вашингтон готов поставить Украине.
У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.
Глава Пентагона также добавил, что Украина уже получила ATACMS и отлично их применяет на поле боя.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках ATACMS.
Также издание "Комментарии" сообщало – в последнее время много разговоров о новом пакете помощи от США Украине. Но несомненно самое большое внимание приковано к вопросу – а будут ли в нем в достаточном количестве ракеты ATACMS. Более того, агентства Reuters и АР вышли с материалами, в которых со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщают, что Соединенные Штаты уже передали Украине ракеты ATACMS. Якобы они поступили в страну еще в марте. Станут ли ATACMS оружием победы? По каким целям они могут быть применены? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
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