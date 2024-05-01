Будет сюрприз для РФ: в Пентагоне высказались о поставках ATACMS Украине

США предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Таким образом Ллойд Остин дал понять, что нет ограниченного количества ракет, которые Вашингтон готов поставить Украине.

У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.

"США предоставит столько возможностей, сколько смогут", — сказал Остин.

Глава Пентагона также добавил, что Украина уже получила ATACMS и отлично их применяет на поле боя.

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"Сегодняшний результат — в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка", — сказал президент Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в последнее время много разговоров о новом пакете помощи от США Украине. Но несомненно самое большое внимание приковано к вопросу – а будут ли в нем в достаточном количестве ракеты ATACMS. Более того, агентства Reuters и АР вышли с материалами, в которых со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщают, что Соединенные Штаты уже передали Украине ракеты ATACMS. Якобы они поступили в страну еще в марте. Станут ли ATACMS оружием победы? По каким целям они могут быть применены? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



