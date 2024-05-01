В Воздушных силах назвали дату, после которой Украина получит истребители F-16

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал о дате, после которой можно ожидать прибытия истребителей F-16 в Украину. По его словам, первые западные боевые самолеты появятся в Украине после Пасхи.



Истребители F-16. Фото из открытых источников

Во время эфира Новости.LIVE Илье Евлашу задали вопрос о возможных сроках поставки истребителей F-16 в Украину. Спикер Воздушных сил отметил, что ориентиры есть и западные боевые самолеты можно ожидать "после Пасхи".

Однако Евлаш подчеркнул, что Воздушные силы "не загадывают эти сроки", ведь дата доставки истребителей несколько раз менялась. По его словам, задача Воздушных сил работать с предоставленной им техникой, а поставка самолетов зависит от высшего военно-политического руководства. Кроме того, Илья Евлаш подчеркнул, что в случае прибытия самолетов F-16 в Украину об этом станет известно.

Далее спикер Воздушных сил уточнил, относительно даты появления истребителей F-16 в Украине после Пасхи.

"После Пасхи это довольно растянутое во времени понятие. Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16", — сказал УП Евлаш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илья Евлаш объяснил, почему Украина до сих пор не получила истребителей F-16. По его словам, сначала нужно построить инфраструктуру, которая обеспечит пребывание и защиту боевых самолетов в Украине.

Также "Комментарии" писали о российском соседе, который мог продать свои советские самолеты в США, которые передали бы эту военную технику Украине.