Россияне вывесили свой флаг еще в одном населенном пункте

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Slava Kot
Силы армии РФ подняли российский флаг в многоквартирной застройке в поселке Архангельское Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на аналитический ресурс DeepState.
Россия захватила Архангельское и Котляровку. Фото: DeepState
Согласно сообщению DeepState, российские террористы смогли оккупировать Архангельское на Донетчине.
Кроме того, аналитики указали, что восточнее Архангельского украинские военные нанесли удары по российским силам.
В обновленном сообщении за 5 мая DeepState указывает, что кроме Архангельского россияне оккупировали еще Котляровку и продвинулись по нескольким направлениям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне в окрестностях Роботино вывесили свой флаг. На это отреагировали украинские военные. По их словам, российские силы смогли зайти с южной стороны и вывесить свою тряпку, однако впоследствии украинские бойцы "обнулили" их, поэтому Роботино остается под контролем украинских сил.
Также "Комментарии" писали о представителе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковника Назара Волошина, который сообщил, что российские войска закрепились в Очеретино. По его словам, российские силы пытаются развить свой военный успех после оккупации Марьинки и Авдеевки.
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сегодня, 09:08
И дня не проходит, чтобы не здали территории. И также и дня не проходит, чтобы зеленые выблядки не своровали помощи, воруют и воруют твари проклятые. Победы не будет с этими тварями у власти. Скриньте этот пост