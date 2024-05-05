Россияне вывесили свой флаг еще в одном населенном пункте

Силы армии РФ подняли российский флаг в многоквартирной застройке в поселке Архангельское Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на аналитический ресурс DeepState.



Россия захватила Архангельское и Котляровку. Фото: DeepState

Согласно сообщению DeepState, российские террористы смогли оккупировать Архангельское на Донетчине.

"Враг оккупировал Архангельское, подняв свою тряпку в многоквартирной застройке", — говорится в сообщении 4 мая.

Кроме того, аналитики указали, что восточнее Архангельского украинские военные нанесли удары по российским силам.

В обновленном сообщении за 5 мая DeepState указывает, что кроме Архангельского россияне оккупировали еще Котляровку и продвинулись по нескольким направлениям.

"Враг оккупировал Архангельское и Котляровку, вышел на административные границы Очеретиного и продвинулся возле Новопокровского, Уманского, Первомайского и Красногоровки", — сообщили аналитики DeepState.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне в окрестностях Роботино вывесили свой флаг. На это отреагировали украинские военные. По их словам, российские силы смогли зайти с южной стороны и вывесить свою тряпку, однако впоследствии украинские бойцы "обнулили" их, поэтому Роботино остается под контролем украинских сил.

Также "Комментарии" писали о представителе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковника Назара Волошина, который сообщил, что российские войска закрепились в Очеретино. По его словам, российские силы пытаются развить свой военный успех после оккупации Марьинки и Авдеевки.