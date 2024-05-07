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Ситуация на фронте будет критической: что может остановить россиян

По словам Гендельмана, Украине срочно необходимо получить обещанное вооружение от стран-союзников и увеличить численность вооруженных сил

сегодня, 21:17
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская армия пытается продолжить продвижение по всей линии фронта, пока прибудет основная военная помощь из Америки в Украину. Чтобы успешно отразить атаки россиян ВСУ требуется два ключевых фактора. Об этом сообщил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман журналистам 24 канала.

Ситуация на фронте будет критической: что может остановить россиян

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Эксперт говорит, что успех украинских военных будет зависеть от двух факторов:

· Вооружение: решение конгресса США о передаче нового пакета военной помощи со временем должно положительно повлиять на ситуацию на передовой. Однако пока не наблюдается увеличение количества боеприпасов на передовой.

· Человеческие ресурсы: вопрос о мобилизации остается открытым. Задержка в принятии закона о мобилизации вызывает неопределенность отправки мобилизованных военных на передовую.

Если эти два аспекта не будут решены, следующие несколько месяцев, возможно, будут решающими. Российская армия будет пытаться активно продвигаться на фронте и захватить больше украинских территорий.

"До того как поставка западной помощи начнет показывать свое влияние, темпы на войне будут решать все. Сейчас темпы на стороне россиян", — отмечает эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему оружие, которое обещали Украине, очень долго не поступает на фронт . Как отметил Петр Олещук, одной из самых больших проблем Украины является сроки поставки оружия от западных союзников в Украину, и об этом, в частности, говорили и на Ставке. По его словам, украинцы думают, что оружие уже "вот-вот" будет в Украине, однако на самом деле вопрос с поставками работает не так.

Как отметил Олещук, в случае "западных партнеров" Украины все не так просто, и первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер, заключающийся в представлении о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи. .



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Ігор

сегодня, 20:22

Іншою мовою навіть експерти терористичного Ізраїлю кажуть що від України не залежить нічого. Чи буде поставка зі США. Чи буде мобілізовано м'ясо?


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