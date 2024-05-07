Ситуация на фронте будет критической: что может остановить россиян

Российская армия пытается продолжить продвижение по всей линии фронта, пока прибудет основная военная помощь из Америки в Украину. Чтобы успешно отразить атаки россиян ВСУ требуется два ключевых фактора. Об этом сообщил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман журналистам 24 канала.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Эксперт говорит, что успех украинских военных будет зависеть от двух факторов:

· Вооружение: решение конгресса США о передаче нового пакета военной помощи со временем должно положительно повлиять на ситуацию на передовой. Однако пока не наблюдается увеличение количества боеприпасов на передовой.

· Человеческие ресурсы: вопрос о мобилизации остается открытым. Задержка в принятии закона о мобилизации вызывает неопределенность отправки мобилизованных военных на передовую.

Если эти два аспекта не будут решены, следующие несколько месяцев, возможно, будут решающими. Российская армия будет пытаться активно продвигаться на фронте и захватить больше украинских территорий.

"До того как поставка западной помощи начнет показывать свое влияние, темпы на войне будут решать все. Сейчас темпы на стороне россиян", — отмечает эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему оружие, которое обещали Украине, очень долго не поступает на фронт . Как отметил Петр Олещук, одной из самых больших проблем Украины является сроки поставки оружия от западных союзников в Украину, и об этом, в частности, говорили и на Ставке. По его словам, украинцы думают, что оружие уже "вот-вот" будет в Украине, однако на самом деле вопрос с поставками работает не так.

Как отметил Олещук, в случае "западных партнеров" Украины все не так просто, и первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер, заключающийся в представлении о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи. .

