РФ массово взимает бомбардировщики Ту-95 ТС на Оленью: что замыслили оккупанты

Россия опрокидывает значительное количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром Оленья, пытаясь усложнить работу украинской разведки. В частности, запутать планирование маршрутов украинских беспилотников, заявил в эфире Radio NV генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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По его словам, подобные действия России свидетельствуют об оборонной тактике.

"Пока наши силы проводят разведку и готовят маршруты для БПЛА, российские самолеты могут сменить место базирования. Это игра на опережение, но она заставляет их тратить ресурсы на перемещение, а не на удары", — отметил эксперт.

Романенко считает, что такая активность врага — результат эффективной работы Сил обороны Украины, которая заставляет РФ действовать осторожнее. Он сравнил нынешние события с успешными украинскими операциями в Черном море:

"Мы вытеснили их флот в новые порты, уничтожили треть кораблей. Теперь, похоже, мы гоним и стратегическую авиацию", — подытожил он.

Ранее Defense Express сообщал, что на аэродроме Оленья зафиксировано до 20% всего парка Ту-95МС, что является рекордным показателем. Также туда прибыли самолеты Ан-12, которые могут использоваться в качестве транспортных или морских. При этом во время массированного удара 26 мая было задействовано только 3 из 11 бомбардировщиков, что свидетельствует об осторожной стратегии применения этих сил.

Портал "Комментарии" писал, что Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к новому массированному удару по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking. Там отмечают, что за последние четыре дня на авиабазу "Энгельс-2" восемь раз совершали посадку транспортные Ил-76, которые чаще всего снаряжают ракетами Х-101 стратегическую авиацию, а именно самолеты Ту-95МС.