Похоже на прорыв фронта: сколько населенных пунктов РФ оккупировала за неделю

Российские войска в приподнятом настроении начали летнее наступление. Ведь им удалось всего за неделю оккупировать 18 украинских населенных пунктов, захватив почти 200 квадратных километров территории. Об этом пишет немецкий таблоид BILD, отмечая, что наиболее активно россияне продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Авторы публикации уточнили, что в Сумской области россияне с 23 мая захватили города Владимировка, Беловоды и Локня. В Харьковской области за это время Россия захватила село Строевка. А в Донецкой за последние семь дней под контроль России перешли села Ридкодуб, Зоря, Романовка, Правдивка, Гнативка, Малиновка, Елизаветинка, Троицкое, Богдановка, Отрадное, Богатырь, Вильне Поле, Зеленое Поле и Новосилка.

Авторы публикации считают, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Сумской области, на крайнем северо-востоке Украины. Российские войска перешли там в наступление после приказа Путина о создании "буферной зоны".

При этом, по мнению экспертов, Украина не в состоянии остановить это продвижение. Хотя этого и не должно было произойти – это не те цели, которые трудно оборонять. Там нет большого количества танков или бронетранспортеров, только обычные автомобили, мотоциклы, стрелковое оружие и беспилотники.

При этом, как отмечает BILD, превосходство России в пехоте оказывает все большее влияние на фронте, который продолжает проседать.

Издание указывает, что российские войска атакуют украинские позиции практически по всему 500-километровому фронту.

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