Российские захватнические войска в разы активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в отчете за май.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия...", – отметил главком.

Он сообщил, что ВСУ уничтожают противника и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Александр Сырский заверил, что операция на Курском направлении продолжается. И та информация от россиян, что врагу удалось полностью вытеснить ВСУ с российской территории – не соответствует действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор быстро учится на своих ошибках, копирует опыт Сил обороны Украины в вопросе развития беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и масштабирует свои беспилотные подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Работа по масштабированию подразделений БпЛА дает результаты: в течение мая с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.



