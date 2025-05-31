logo

BTC/USD

103414.59

ETH/USD

2519.54

LTC/USD

85.22

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Затишья больше нет: Сырский назвал направление, где враг значительно активизировался
commentss НОВОСТИ Все новости

Затишья больше нет: Сырский назвал направление, где враг значительно активизировался

Противник пытается найти слабые места в обороне ВСУ на Запорожском направлении

сегодня, 12:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска в разы активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в отчете за май.

Затишья больше нет: Сырский назвал направление, где враг значительно активизировался

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия...", – отметил главком.

Он сообщил, что ВСУ уничтожают противника и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Александр Сырский заверил, что операция на Курском направлении продолжается. И та информация от россиян, что врагу удалось полностью вытеснить ВСУ с российской территории – не соответствует действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор быстро учится на своих ошибках, копирует опыт Сил обороны Украины в вопросе развития беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и масштабирует свои беспилотные подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком отметил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Работа по масштабированию подразделений БпЛА дает результаты: в течение мая с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости