Сырский назвал главную угрозу от РФ: в чем враг копирует опыт Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор быстро учится на своих ошибках, копирует опыт Сил обороны Украины в вопросе развития беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и масштабирует свои беспилотные подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Главком отметил, что он провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Работа по масштабированию подразделений БпЛА дает результаты: в течение мая с помощью дронов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.
Сырский отметил, что Силы обороны сохраняют темп развития и постоянно наращивают собственные возможности, чтобы быть на шаг впереди. В частности, увеличивается количество экипажей беспилотных систем и развиваются собственные беспилотные подразделения.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.
При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Новости