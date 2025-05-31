Украине немедленно нужны Taurus: экс-глава Минобороны Британии сделал важное заявление

Официальный Берлин должен перейти от демагогии и долгих рассуждений к конкретным шагам по передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus. В противном случае российская военная машина может воспользоваться задержкой для достижения целей в войне против Украины. Такое заявление во время Черноморского форума по безопасности в Одессе сделал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ракета Taurus. Фото из открытых источников

Экс-глава Минобороны Британии отметил, бывший канцлер Германии Олаф Шольц своим поведением вместо реальной помощи Украине фактически давал время Путину. Как пояснил Уоллес, любая передача оружия, которая помогает Украине защититься, влияет на поведение кремлевского диктатора. Поэтому оттягивание передачи ракет помогало Москве.

Бывший министр обороны Британии акцентировал, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрирует другую политику и Европа должна ему подставить плечо, потому что любые задержки в передаче дальнобойных ракет могут стать шансом, которым Путин воспользуется.

"Нам нечего бояться. Мы имеем большой альянс, а Россия постоянно игнорирует все правила войны. На каждое действие должно быть противодействие, реакция. Надо сделать все как можно быстрее, передать Украине Taurus. Лучше это сделать как можно быстрее, чтобы Путин не воспользовался этим шансом и не воплотил свои планы. Раньше Германия много говорила и мало делала. Теперь мы должны увидеть другую картину", — подчеркнул Уоллес.

По его мнению, единственный способ заставить Кремль сесть за стол переговоров – предоставить Украине все необходимое для давления на поле боя. Уоллес отметил, что россияне постоянно меняют форматы переговоров, а реакция международной коалиции должна быть четкой и жесткой. По ка что Путин видит, что европейский партнеры Украины только делают заявления, но за ними мало действий.

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