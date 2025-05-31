Сырский рассказал, в чем преимущество РФ, почему у противника есть успех на Курском направлении

Российское командование перебросило на Курское направление лучшие свои части. В частности, противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке", — рассказал главком.

По словам генерала, Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и давать надежный отпор врагу, удерживая оброну северных границ.

"В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними", — отмечает Сырский.

Отметим, также главком рассказал, что российские захватнические войска в разы активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия...", – отметил главком.

Он сообщил, что ВСУ уничтожают противника и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.



