Сырский рассказал, в чем преимущество РФ, почему у противника есть успех на Курском направлении

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское командование перебросило на Курское направление лучшие свои части. В частности, противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
По словам генерала, Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и давать надежный отпор врагу, удерживая оброну северных границ.
Отметим, также главком рассказал, что российские захватнические войска в разы активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия.
Он сообщил, что ВСУ уничтожают противника и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.
Новости