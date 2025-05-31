Россияне перед переговорами в Стамбуле предупредили: какие города могут оккупировать

В случае несговорчивой позиции в ходе переговоров Украина может остаться без Сум, Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и Днепра. Такие угрозы интервью российским пропагандистам озвучил руководитель комитета обороны РФ Андрей Картаполов.

Переговоры в Стамбуле

Путинский чиновник цинично отметил, мол "каждый день, который отдаляет от дипломатического разрешения конфликта, ухудшает условия для Украины".

Интересно, что комментарий российского чиновника появился накануне второго раунда переговоров в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня. Вероятно, такой вид имеет "мир", стремящийся навязать Кремль.

Кроме того, в традиционной кремлевской манере Картаполов во всем обвинил режим Зеленского.

При этом глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз выразил недовольство тем фактом, что Россия до сих пор не предоставила так называемый "меморандум" о прекращении огня, который должен стать ключевой темой следующего раунда мирных переговоров в Турции. Об этом президент заявил в традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

"Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата. Пожалуй, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы именно это доказать, что именно это докажет, но именно это доказывает, что именно это доказывает, что именно это доказывает. убеждает всех, что новое давление нужно – давление на Россию", – высказался Владимир Зеленский.

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