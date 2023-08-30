Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации – чем ответит Украина

Появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По сравнению с 2022-м, к 2023 году Кремль подготовился более тщательно в плане мобилизации

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что РФ, как и год назад, максимально оттягивает объявление мобилизации для обычных граждан.

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"В 2022-м, после провала блицкрига, Кремль ставил на создание и задействование в войне против Украины частных военных компаний. Именно так появился "Вагнер" в фронтовом формате – с заключенными. Позже подтянулись другие ЧВК, – отмечает эксперт. – При этом частичную мобилизацию, вызвавшую немало недовольства, объявлять осенью всё же пришлось".

По словам Игоря Тышкевича, к 2023 году Кремль подготовился более тщательно.

Во-первых, теперь на законодательном уровне разрешен призыв заключенных.

Во-вторых, законодательно же разрешено подписание контрактов не только с заключенными, но и с теми, кто находится в следственных изоляторах. Отдельным законом допускается, что человек, подписавший контракт, освобождается от уголовной ответственности.

"То есть, человек еще не осужден, его вина не доказана, но ему предлагают – иди, послужи полгодика-год, а после этого, независимо от того, виновен ты или нет, будешь чист перед законом. Учитывая, что через российское следствие в год проходит около 670-680 тысяч человек, не менее 400 тысяч из которых попадает в СИЗО, а из них – не менее 200 тысяч отправляется отбывать срок наказания – это достаточно мощный мобилизационный потенциал. И была уже информация, что через адвокатов такой путь россиянам предлагали", – подчеркивает эксперт.

Второе направление – изменение законодательства, позволяющее призыв иностранцев. Речь, прежде всего, о трудовых мигрантах из стран Центральной Азии, уточняет Игорь Тышкевич. Их отлавливали и давали выбор: депортация или контракт – и на войну.

Третье направление, наиболее болезненное для Украины – скрытая и не скрытая мобилизация из числа украинцев, которые выехали на территорию РФ, а также среди тех, кто проживает на оккупированных территориях.

"Все эти мобилизационные механизмы (позволяющие РФ призывать ежемесячно около 40-50 тысяч человек для восполнения потерь) не заметны для подавляющего числа россиян, – рассказывает Игорь Тышкевич. – И благодаря этим механизмам Кремль рассчитывает спокойно дойти до Единого дня голосования. Кстати, в Институте будущего мы еще в начале года писали, что если в РФ и будет новая волна мобилизации, то – осенью, после выборов".

Имеющимися силами страна-агрессор пока способна более-менее удерживать линию фронта. Но для получения определенных преимуществ, ради демонстрации необходимости "заморозки", РФ необходимо добиться хоть каких-то успехов на фронте, поясняет эксперт.

"Напомню, что в конце 2022-го, в начале 2023-го оккупанты пытались штурмовать Соледар и Бахмут, чтобы после их захвата выйти на оперативный простор и угрожать Славянску, Краматорску и так далее. Соледар уничтожили, положив огромное количество своих вояк. Бахмут захватили лишь в мае, также с огромными потерями. А дальше двигаться сил уже не было. Сейчас Россия делает ставку на новую наступательную операцию зимой 2023-2024. Ее ВПК набирает ход, поставляя уже больше техники и боеприпасов, чем на конец 2022 года. И, похоже, у Кремля есть надежда на перелом ситуации, перехват инициативы. Поэтому вполне логично, что в октябре-ноябре может быть объявлена мобилизация. С тем, чтобы в конце декабря-январе активизировать наступательные действия", – прогнозирует Игорь Тышкевич.

Что касается украинской мобилизации – она не заканчивается, отмечает эксперт. И необходима как для того, чтобы восполнять фронтовые потери, так и чтобы давать отдых тем, кто давно воюет и нуждается в ротации. В случае дальнейшего затягивания войны, мобилизация будет идти более активно, уверен Игорь Тышкевич.

"Мобилизация будет продолжаться, пока продолжается война. Более того — будет усиливаться, – уверяет Игорь Тышкевич. – И я согласен с руководством Минобороны и Генштаба, которые подчеркивали необходимость воспринимать мобилизацию – как благодарность по отношению к тем, кто на фронте, со стороны тех, кто пока еще находится в тылу".

Оценивать мобилизацию в Украине непросто – в последнее время мы стали свидетелями множества скандалов в ТЦК

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"От страны-неадеквата, страны-агрессора можно ожидать чего угодно. Тем более, когда у ее руля стоит старый маразматик, давно оторвавшийся от реалий, лишившийся ума вместе со своей кликой".

Так что, констатирует эксперт, открытое усиление мобилизации со стороны Кремля вполне вероятно. А аргументировать это могут чем угодно.

"К примеру, тем, что НАТО в который раз окружило рашестан, а потому надо срочно "защищать" страну. Загонят безропотное российское стадо на прохождение воинской службы, после чего могут либо сразу бросить это "пушечное мясо" на фронт, либо чуть его подготовив", – предполагает Сергей Войченко.

Это, считает он, приведет к очередному оттоку из страны части россиян, не желающих гибнуть за интересы тех, кто насилует страну, относясь к народу как к обслуживающему персоналу.

Как и везде, там есть и достойные люди, и откровенные негодяи. И нельзя всех — под одну гребенку. Другой вопрос, что отсутствие мотивации у граждан вызывает огромное беспокойство. И как бы ТЦК тут не работали, есть вопросы к власти. Можно вспомнить Вторую мировую войну, когда на фронт отправлялись всех. В том числе детей властьимущих, вплоть до самой верхушки. Подобное было и в СССР, и за рубежом. У нас, увы, такого сейчас не просматривается, – отмечает эксперт. – У простых украинцев это вызывает понятное возмущение. Как и бессмысленные траты госсредств на постройку стадионов и тому подобного. Когда на тебя нападают – надо защищаться, а не делать ремонт в квартире". "Оценивать мобилизацию в Украине непросто. В последнее время мы стали свидетелями множества скандалов в ТЦК

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