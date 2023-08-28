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Усиление мобилизации в Украине: в Раде сделали новое заявление о деталях призыва

С начала войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, рассказал Вениславский

сегодня, 19:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сегодня в Украине мобилизация производится в плановом режиме. Такое заявление сделал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время телемарафона " Единые новости ", пишет "Главред".

Усиление мобилизации в Украине: в Раде сделали новое заявление о деталях призыва

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, с начала войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия.


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Вениславский рассказал, что ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии.

Но во время войны есть потери, поэтому потери нужно восполнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими специалистами", — заявил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, верят ли украинцы в честность ВЛК . Недавно украинское общество шокировал случай, когда повестку вручили Борису Глушаку из Одесщины, который вероятно не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья. Но медики на ВЛК подтвердили, что он может служить. Но мужчина умер, осознав, что он уедет на фронт. Появилась информация, что он скончался от сердечного приступа или у него случился приступ эпилепсии.
СМИ узнали, что 29-летний мужчина был родом из поселка Ширяево Одесской области. Он работал на рынке. 4 июня его похоронили. А прокуратура открыла уголовное производство.

После этого даже появилась информация о реформе ВЛК. Компания Active Group провела социологическое исследование общественного мнения украинцев относительно доверия общества к ВЛК.



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