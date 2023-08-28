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Путин готовится подписать указ о мобилизации: стала известна дата

Мобилизация коснется даже россиян за границей

сегодня, 15:37 comments1618
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле подготовили проект указа президента РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. Ожидается, что указ российский диктатор подпишет в конце сентября.

Путин готовится подписать указ о мобилизации: стала известна дата

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации собеседника издания, дата подписания указа выбрана не случайно. Во-первых, в России уже пройдет Единый день голосования, и негативная реакция граждан РФ на указ не повлияет на поддержку их кандидатов от "Единой России". Во-вторых, ожидается, что на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большинство российских граждан.


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В указе также планируется предложить находящимся за границей россиянам мобилизационного возраста вернуться в Россию в течение недели после подписания документа Путиным и пройти службу на протяжении одного года в ВС РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в окружении Путина думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой". Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России продолжается полноценная мобилизационная кампания и продолжаются мобилизационные мероприятия. И ежедневно, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются. Ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуется

Ранее "Комментарии" писали – Марк Фейгин рассказал, что начнется в РФ после ужесточения мобилизации.




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Источник: https://zn.ua/
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