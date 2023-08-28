Путин готовится подписать указ о мобилизации: стала известна дата

В Кремле подготовили проект указа президента РФ Владимира Путина об объявлении мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. Ожидается, что указ российский диктатор подпишет в конце сентября.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации собеседника издания, дата подписания указа выбрана не случайно. Во-первых, в России уже пройдет Единый день голосования, и негативная реакция граждан РФ на указ не повлияет на поддержку их кандидатов от "Единой России". Во-вторых, ожидается, что на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большинство российских граждан.

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В указе также планируется предложить находящимся за границей россиянам мобилизационного возраста вернуться в Россию в течение недели после подписания документа Путиным и пройти службу на протяжении одного года в ВС РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России продолжается полноценная мобилизационная кампания и продолжаются мобилизационные мероприятия. И ежедневно, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются. Ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуется

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