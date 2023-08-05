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Фейгин рассказал, что начнется в РФ после ужесточения мобилизации

Фейгин отметил, что в тоталитарном обществе РФ степень бесправия обычного гражданина близка к пику

сегодня, 12:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинскому режиму нужно постоянно восполнять потери на войне против Украины, а учитывая, что они продолжают увеличиваться, темпы мобилизации в РФ могут быть увеличены. При этом власти могут завуалировать мобилизацию под что угодно. И при этом никто в РФ не будет открыто говорить, что уже полным ходом идет общегосударственная мобилизация. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Фейгин рассказал, что начнется в РФ после ужесточения мобилизации

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Правозащитник считает, что у Кремля пока что нет острой необходимости вводить военное положение. Его уже ввели в приграничных с Украиной областях и пока что справляются. 


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"Они (российские власти – ред.) полностью собираются контролировать передвижение по стране, есть какие-то возможности и права они пренебрегают. То есть практически всё опции военного времени, предусмотренные законодательством, они могут делать прямо сейчас", – отметил Фейгин.

Он добавил, в путинской России степень бесправия, но главное – не допустить того, чтобы об этом стало известно самим россиянам. Чтобы народ молчаливо и дальше выполнял планы Кремля, в России будут выдергивать людей на войну по одному, а не массово. К примеру, призывникам будут настойчиво предлагать подписать контракты, резервистов будут "выдергивать военкоматам и по одному".

"Главное не скопом, не через объявленную мобилизацию дособирать их для того, чтобы отправить на фронт", — прокомментировал Марк Фейгин.

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли РФ охватить протесты – о чем говорят новые шаги режима Путина по мобилизации. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ГУР рассказали, за счет чего у РФ все еще хватает денег на продолжение войны.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MTX6DkqDu2w
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