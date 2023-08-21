Россия готовится к большой мобилизации: что ранее сдерживало Кремль

Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в окружении Путина думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Новая публичная волна мобилизации могла бы быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой "частичной мобилизации" этот "мясной фонд" пополняется в рашистской армии", — отметил Андрей Юсов.

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Он допускает, что может произойти и новая публичная волна.

В ГУР считают, единственное, что сдерживает Кремль, это страх относительно возможной негативной реакции настроения граждан России. Ведь, как бы не работала российская пропаганда, страх отправиться на войну в Украине присущий каждому россиянину. Это понимают в Кремле, как и понимают возможные негативные реакции на новую волну мобилизации.

"Поэтому они (ред. – российские власти) думают над тем, как повысить "мобилизационный пыл" и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то сумасшедших желаний кремлевского карлика и диктатора", — добавил Юсов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль планирует восстановить боеспособность и наступательный потенциал своих войск, что без дополнительной волны мобилизации невозможно.



