Россия готовится к большой мобилизации: что ранее сдерживало Кремль

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Кравцев Сергей
Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в окружении Путина думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
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Он допускает, что может произойти и новая публичная волна.
В ГУР считают, единственное, что сдерживает Кремль, это страх относительно возможной негативной реакции настроения граждан России. Ведь, как бы не работала российская пропаганда, страх отправиться на войну в Украине присущий каждому россиянину. Это понимают в Кремле, как и понимают возможные негативные реакции на новую волну мобилизации.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль планирует восстановить боеспособность и наступательный потенциал своих войск, что без дополнительной волны мобилизации невозможно.
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