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Россия готовится к большой мобилизации: что ранее сдерживало Кремль

Сейчас у Путина думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой"

сегодня, 12:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в окружении Путина думают о том, как повысить готовность населения "идти на убой". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Россия готовится к большой мобилизации: что ранее сдерживало Кремль

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Новая публичная волна мобилизации могла бы быть запущена уже давно. Почему публичная? Потому что мобилизационные мероприятия на территории РФ не прекращались. И после так называемой "частичной мобилизации" этот "мясной фонд" пополняется в рашистской армии", — отметил Андрей Юсов.


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Он допускает, что может произойти и новая публичная волна.                                                        

В ГУР считают, единственное, что сдерживает Кремль, это страх относительно возможной негативной реакции настроения граждан России. Ведь, как бы не работала российская пропаганда, страх отправиться на войну в Украине присущий каждому россиянину. Это понимают в Кремле, как и понимают возможные негативные реакции на новую волну мобилизации.

"Поэтому они (ред. – российские власти) думают над тем, как повысить "мобилизационный пыл" и готовность населения идти на убой ради воплощения каких-то сумасшедших желаний кремлевского карлика и диктатора", — добавил Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимира Путина призывают уволить Шойгу и объявить мобилизацию: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль планирует восстановить боеспособность и наступательный потенциал своих войск, что без дополнительной волны мобилизации невозможно.




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