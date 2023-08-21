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Путина призывают уволить Шойгу и объявить мобилизацию: подробности

В спецслужбах РФ выступают за более агрессивное ведение войны против Украины

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Часть людей в российских спецслужбах активно агитируют российского диктатора Владимира Путина согласиться с решением о том, чтобы отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, назначив на их места более жёстких людей, после чего перейти к более агрессивному ведению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путина призывают уволить Шойгу и объявить мобилизацию: подробности

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

В материале говорится, что в глазах многих представителей российских элит Путин перестал существовать, как сильный лидер, который не потерпит даже намеков на мятежи или волнения внутри страны. Тем более во время войны. Но, то, как Путин показал себя по время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина для многих стало сигналом, что диктатор не готов принимать радикальные и порой жесткие решения.


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Отмечается, что в среде оккупационных силовиков до сих пор звучат упреки в адрес российского командования, которое считают виновным в провалах российской армии на фронте и неспособности достичь весомые успехи на войне против Украины. Именно поэтому многие представители российских элит удивляются и задаются вопросами, почему Сергей Шойгу и Валерий Герасимов все еще остаются на своих должностях.

Издание, ссылаясь на двух источников, отмечает, попытка Пригожина провести мятеж имела определенную поддержку в ключевых органах госбезопасности РФ. Те люди, которые выступают за кадровые изменения в Минобороны РФ, выступают за то, чтобы объявить в России военное положение и начать полномасштабную мобилизацию. Но, как показывают недавние действия Кремля, пока что Путин больше настроен на то, чтобы расправляться с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-20/putin-turns-to-ruble-and-ballot-to-shore-up-shaken-authority
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