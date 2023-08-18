В ГУР рассказали, сколько солдат ежемесячно мобилизует РФ для войны

Ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

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"В России продолжается полноценная мобилизационная кампания и продолжаются мобилизационные мероприятия. И ежедневно, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются. Ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуется", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР обратил внимание на недавнее заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который публично заявил о том, что 45 тысяч москвичей, якобы находятся на фронте, то есть, воюют на территории Украины. хотя еще несколько месяцев назад фигурировала цифра – 35 тысяч человек. Отсюда сам собой напрашивается вывод, отметил Андрей Юсов, что буквально за пару месяцев на фронт Кремль бросил минимум 10 тысяч жителей Москвы.

Да, добавил он, "разными способами, разными инструментами, разными методами", но эта кампания продолжается.

"В результате их заставляют подписывать контракты. Или каким-то другим способом. Но, тем не менее, речь идет именно о принуждении", — отметил представитель ГУР.

По большей части, отметил он, речь не идет о детях чиновников или о миллионерах: "Это гастарбайтеры или люди, которые недавно получили российский паспорт", — сказал Юсов.

Таким образом, добавил он, получение российского паспорта "создает потенциальную угрозу", что с высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен президентом России Владимиром Путиным на войну в Украине, где будет либо уничтожен, либо взят в плен.

"Поскольку Украина придерживается международного права и Женевских конвенций, то единственным способом сохранить жизнь для российских солдат является добровольная сдача в украинский плен или захват в плен", — подчеркнул представитель разведки.

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