logo

BTC/USD

25997.70

ETH/USD

1660.60

LTC/USD

64.68

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР рассказали, сколько солдат ежемесячно мобилизует РФ для войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР рассказали, сколько солдат ежемесячно мобилизует РФ для войны

В то же время мобилизация в основном не касается детей российских чиновников

сегодня, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В ГУР рассказали, сколько солдат ежемесячно мобилизует РФ для войны

Российские военные. Фото: из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В России продолжается полноценная мобилизационная кампания и продолжаются мобилизационные мероприятия. И ежедневно, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются. Ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуется", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР обратил внимание на недавнее заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который публично заявил о том, что 45 тысяч москвичей, якобы находятся на фронте, то есть, воюют на территории Украины. хотя еще несколько месяцев назад фигурировала цифра – 35 тысяч человек. Отсюда сам собой напрашивается вывод, отметил Андрей Юсов, что буквально за пару месяцев на фронт Кремль бросил минимум 10 тысяч жителей Москвы.

Да, добавил он, "разными способами, разными инструментами, разными методами", но эта кампания продолжается.

"В результате их заставляют подписывать контракты. Или каким-то другим способом. Но, тем не менее, речь идет именно о принуждении", — отметил представитель ГУР.

По большей части, отметил он, речь не идет о детях чиновников или о миллионерах: "Это гастарбайтеры или люди, которые недавно получили российский паспорт", — сказал Юсов.

Таким образом, добавил он, получение российского паспорта "создает потенциальную угрозу", что с высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен президентом России Владимиром Путиным на войну в Украине, где будет либо уничтожен, либо взят в плен.

"Поскольку Украина придерживается международного права и Женевских конвенций, то единственным способом сохранить жизнь для российских солдат является добровольная сдача в украинский плен или захват в плен", — подчеркнул представитель разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже становится очевидно, что путинский режим рассчитывает осенью запустить очередную волну мобилизации и по некоторым инсайдерским данным мобилизовать до полмиллиона россиян на войну против Украины. Действительно ли Путин планирует большую мобилизацию? Что должно произойти, чтобы Путин оставил Украину в покое? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m3-jQonl7ik
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!