logo

BTC/USD

28619.74

ETH/USD

1798.23

LTC/USD

75.48

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько еще россиян Путин хочет мобилизовать на войну – оставит ли он в покое Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько еще россиян Путин хочет мобилизовать на войну – оставит ли он в покое Украину

Кремль действительно готовится к стратегическим мерам, связанным с давлением на наших западных партнеров

сегодня, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уже становится очевидно, что путинский режим рассчитывает осенью запустить очередную волну мобилизации и по некоторым инсайдерским данным мобилизовать до полмиллиона россиян на войну против Украины. Действительно ли Путин планирует большую мобилизацию? Что должно произойти, чтобы Путин оставил Украину в покое? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Сколько еще россиян Путин хочет мобилизовать на войну – оставит ли он в покое Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль останавливать мобилизацию не будет

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью "ТСН" рассказал, что в информационном пространстве не зря появилась информация о возможной провокации, которую готовят россияне на Курской АЭС. Все это нужно Кремлю для того, чтобы еще больше мобилизовать россиян, показать, что Украина уже якобы открыто обстреливает важные объекты и нужно активнее включаться в борьбу. Готовится большая путинская мобилизация. По некоторым данным у Путина решили отправить на войну уже даже не 300 тысяч, как в сентябре прошлого года, а даже более 500 тысяч.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Не зря же в конце июля Госдума приняла изменения в законы, которыми: повысила возраст призыва в армию от 18-27 лет до 18-30 лет; запрет выезда призывников со дня размещения повестки в реестре (Ред. – до этого было со дня личного вручения повестки, после чего выезд за границу запрещен); и об увеличении штрафов до 30 тыс. рублей (Ред. – до почти 12 тыс. грн) за неявку в военкомат по повестке", – рассказал Михаил Самусь.

По его словам, первый эффект от мобилизации в России должен проявиться ближе к окончанию зимы. Кремль будет внимательно наблюдать за тем. Как ведет себя Запад и параллельно готовиться к новому наступлению.

Путин все еще не готов отступить

Бывший атташе Великобритании по вопросам обороны в Москве Джон Форман специально для "Sky News" заявил, что в сложившейся ситуации у Путина вряд ли есть пути отступления. Путин и его окружение хорошо понимает, что произойдет, если российская армия потерпит неудачу в Украине, и поэтому "нет цены, которую (Ред. – Россия) не заплатит"

"Миф о власти (Ред. – Путина) был запятнан" за более чем 500 дней войны, ...но это не значит, что он отступит", — высказался экс-атташе.

Форман допускает, что Путин считает свою роль для России исторической и поэтому готов идти до конца. Кроме того, он видит слабость Запада принимать кардинальные решения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вне саммита G20: о чем говорит позиция Индии – что еще может измениться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!