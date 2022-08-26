Путину нужна живая сила, но без мобилизации: о чем это говорит – как Кремль восполнит резервы

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин "всё еще пытается избежать объявления общей мобилизации, о чем свидетельствует достаточно скромное увеличение численности вооруженных сил РФ согласно подписанному им указу". Речь об увеличении штатной численность российской армии на 137 тысяч человек. О чем говорят такие действия Путина? За счет кого росармия может пополнять резервы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль сам себя загнал в клещи: объявить тотальную мобилизацию он не может

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что характеризущей чертой работников советских спецслужб является профессиональная лживость. А Путин, акцентирует он, сделал лживость характеризующей чертой всей РФ.

"Поэтому, когда речь идет об увеличении численности призыва в армию РФ, то на самом деле это – элемент скрытой мобилизации, – поясняет эксперт. – В их армию наберут больше молодежи, чем обычно, а потом, сразу после окончания учебки, новобранцев будут всячески агитировать переходить на контрактную службу. И после перехода на контракт – отправлять в Украину на убой".

По словам Александра Кочеткова, такая лживая схема скрытой мобилизации позволит Кремлю увеличить численной воюющих против Украины, но это будут необученные, неподготовленные вояки.

"В целом ситуация говорит, что Кремль сам себя загнал в клещи: объявить тотальную мобилизацию он не может, так как это разрушает миф о могучей российской армии. А без мобилизации фронт в Украине скоро начнет откатываться назад, к госгранице", – прогнозирует аналитик.

Вооруженные силы страны-агрессора сталкиваются с кадровым дефицитом

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес напоминает, что РФ – огромная страна, с населением 140 миллионов человек.

"Многие регионы живут, мягко говоря, скромно. И они всегда будут источники пополнения живой силы. И мы должны избегать иллюзий, что у противника закончатся люди, которых он готов бросать в топку войны", – предупреждает эксперт.

По его словам, желание увеличить российскую армию, без сомнений, связано с войной, которую РФ ведет в Украине.

"Нет сомнений, что вооруженные силы страны-агрессора сталкиваются с кадровым дефицитом. Если бы этого не было, они бы не набирали в армию заключенных. И не проводили бы насильственную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, – поясняет Энрике Менендес. – И то, что спустя шесть месяцев после так называемой "специальной военной операции" россияне увеличивают армию – это симптом. Симптом того, что вторгнувшиеся войска несут в Украине ощутимые потери".

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