В британской разведке назвали настоящую причину, почему РФ замедлила наступление в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз соврал, когда заявил, что замедление темпов наступления российской армии в Украине объясняется якобы заботой о мирном населении, которое не должно страдать от "спецоперации". На самом деле это есть самая настоящая умышленная дезинформация. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете британской разведки о войне в Украине.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В разведке считают, что активность российской армии застопорилось из-за низкой эффективности российских подразделений и ожесточенного отпора ВСУ. Российские военные уже давно не вписываются в те сроки "спецоперации", который российское руководство ставило изначально.

По информации Минобороны Великобритании, Путину и Шойгу пришлось сменить по меньшей мере шесть генералов, которые не выполнили поставленные задачи по срокам достижения поставленных задач.

В сводке также отдельное вспомнили удар РФ "Искандером" по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости. Тогда в результате теракта, которые провело Минобороны РФ погибли 25 человек, среди которых двое детей. В разведке Британии объясняют этот шаг России яростью из-за неудач на фронте. Россия мстит ударами по мирному населению и действует очень коварно.

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