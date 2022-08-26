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В британской разведке назвали настоящую причину, почему РФ замедлила наступление в Украине

Российские силы в Украине уже не раз не укладывались во временные рамки, определенные для операций

сегодня, 10:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз соврал, когда заявил, что замедление темпов наступления российской армии в Украине объясняется якобы заботой о мирном населении, которое не должно страдать от "спецоперации". На самом деле это есть самая настоящая умышленная дезинформация. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете британской разведки о войне в Украине.

В британской разведке назвали настоящую причину, почему РФ замедлила наступление в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

В разведке считают, что активность российской армии застопорилось из-за низкой эффективности российских подразделений и ожесточенного отпора ВСУ. Российские военные уже давно не вписываются в те сроки "спецоперации", который российское руководство ставило изначально. 

По информации Минобороны Великобритании, Путину и Шойгу пришлось сменить по меньшей мере шесть генералов, которые не выполнили поставленные задачи по срокам достижения поставленных задач. 

В сводке также отдельное вспомнили удар РФ "Искандером" по станции Чаплино на Днепропетровщине в День независимости. Тогда в результате теракта, которые провело Минобороны РФ погибли 25 человек, среди которых двое детей. В разведке Британии объясняют этот шаг России яростью из-за неудач на фронте. Россия мстит ударами по мирному населению и действует очень коварно.

Читайте также на портале "Комментарии" — для кого будут поблажки: Алексей Арестович прокомментировал возможность выезда мужчин за границу во время войны.

Также издание "Комментарии" сообщало - переговоры и перемирие с РФ: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1563029847848677376
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