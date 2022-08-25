Переговоры и перемирие с РФ: у Зеленского объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно

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Кравцев Сергей
Переговорный процесс, на котором так настаивают в Кремле, не нужен ни Украине, ни Европе, потому что он даст возможность России взять такую необходимую паузу, которую страна-агрессора обязательно использует для более мощного удара по Украине в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому изданию "Bild" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
Советник главы ОП пояснил, переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через некоторое время
По словам советника главы ОП, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.
Подоляк считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.
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