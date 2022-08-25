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Переговоры и перемирие с РФ: у Зеленского объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно

Михаил Подоляк отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие наши граждане, не придут инвестиции

25 августа 2022, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Переговорный процесс, на котором так настаивают в Кремле, не нужен ни Украине, ни Европе, потому что он даст возможность России взять такую необходимую паузу, которую страна-агрессора обязательно использует для более мощного удара по Украине в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью немецкому изданию "Bild" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры и перемирие с РФ: у Зеленского объяснили, почему ни Украине, ни Европе это не нужно

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП пояснил, переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через некоторое время                                                                          

"Это будет "нарастающая серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — отметил Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Подоляк считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.             

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Источник: https://www.bild.de/
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