Ожидает ли Украину усиление мобилизации – какие ошибки важно исправить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Что касается доступа ТЦК к реестрам – это не должно удивлять

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

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"Скорее всего, нас ожидает усиление мобилизации. Прежде всего, речь о проверке всех существующих реестров и списков, приведении их в соответствие с действующим законодательством. Во многих ТЦК масса документов либо утеряны, либо вовремя не обновлялись. И государство, ВСУ, не знают, сколько человек реально состоит на учете. Кто выехал, кто не выехал, у кого есть "бронь" кто может попадать под мобилизацию".

Что касается доступа ТЦК к реестрам – это не должно удивлять, уверен эксперт. По его словам, скорее удивляет, что подобное происходит лишь на второй год с начала широкомасштабной войны.

"По логике – с этого следовало начинать. Это значительно бы облегчило работу центров комплектации. Стало бы меньше бюрократии. Массу людей просто бы не вызывали в военкоматы. Соответствующие бумаги передавались бы, к примеру, на предприятия, где они работают – и имеют "бронь" от военной службы. Насколько мне известно, на сегодняшний день подобная работа организована только в вузах, которые по трем категориям (студенты, аспиранты, преподаватели) передают нужные данные в ТЦК. И без прихода туда военкомы знают ситуацию в вузах", – отмечает Игорь Рейтерович.

В целом же, продолжает он, проблемы есть, потому важно всё максимально цифровизировать и привести в соответствие с теми вызовами, которые стоят перед государством.

"Будем надеяться, что нововведения наладят мобилизационный процесс. И мы не будем более видеть какие-то дикие истории с отловом гражданских на улицах и не только. Это лишь дискредитирует наши вооруженные силы, точно не приводя к позитивному эффекту, – уверен эксперт. – Лучшей делать всё через ТЦК, цивилизованно — путем рассылки повесток, сверки данных, прохождения военно-лечебной комиссии, после чего – принятия решения о том, должен ли данный человек проходить службу, а если должен, то в каких родах войск".

Армия – это честь, любой гражданин должен был горд, что ему представилась возможность защищать свою страну

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким мнением:

"Очевидно, что на за полтора года широкомасштабной войны, не говоря уж о том, что собственно война идет с 2014 года, военный учет надлежащим образом в Украине не велся. В последнее время мы наблюдаем так называемую "дикую мобилизацию", когда людей хватают тут и там, будто преступников, грубейшим образом нарушая их гражданские правда".

По мнению эксперта, заявление президента, что военные его якобы просят об усилении мобилизации, свидетельствуют о том, что военно-политическое руководство страны пытается снять с себя ответственность за происходящее. Мол, это просто военные попросили, потому мы планируем ужесточить вопросы, связанные с мобилизацией.

"Хоть любое ужесточение, как показала та же ситуация с незаконным закрытием границ, имеет прямо противоположный эффект для государства в целом. Вместо того, чтобы пропагандировать службу в армии, своевременно осуществлять выплаты, государство действует подобными методами. Интересно, а военные, которые просили об усилении мобилизации, поднимали вопросы проблем с выплатами, с компенсациями? Такие шаги дискредитируют и органы госвласти, которые одурачивают украинцев, и сами ВСУ, которые якобы кого-то о чем-то просят", – констатирует Ростислав Кравец.

Он считает недопустимыми высказывания некоторых нардепов, что пьяниц, наркоманов, алкоголиков, нарушителей правил дорожного движения, лиц, которые не платят алименты – нужно направлять в армию.

"Армия – это честь. Любой гражданин должен быть горд, что ему представилась возможность защищать свою страну. В понимании же лиц, которые прошли двухнедельные курсы (и то с прогулами) "трусковецкой академии госуправления" вкупе с "криворожской школой права", служба в вооруженных силах – это какое-то наказание. И такое поведение нардепов отпугивает граждан от армии. Как и действия отдельных представителей ТЦК, устраивающих "охоту" на граждан тут и там", – акцентирует адвокат.

Всё явно идет к ужесточению мобилизации, уверен он, предупреждая, что это ни к чему хорошему не приведет.

"Прежде всего, потому, что власть извратила понятие "военная служба", способствуя понижению доверия к ВСУ, – аргументирует Ростислав Кравец. – С моей точки зрения, следует, прежде всего, повысить обеспечение вооруженных сил, а не наполнение их теми, кому буквально заламывают руку. Военно-политическое руководство страны должно поменять свое отношение к армии. А нардепов, которые хотят превратить ВСУ в некую колонию для отбывания наказаний, следует лишать депутатских полномочий и даже привлекать к уголовной ответственности за дискредитацию вооруженных сил Украину".

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