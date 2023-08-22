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Военкомы вскоре получат новые возможности

Военкоматам дадут доступ ко всем государственным реестрам

22 августа 2023, 23:57
Автор:
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Константин Куликов
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Военкоматам дадут доступ ко всем государственным реестрам, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Военкомы вскоре получат новые возможности

Алексей Резников

"Где-то к середине осени мы выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", заявил министр обороны на Международном ветеранском форуме.


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По словам министра, это позволит автоматически обмениваться информацией от реестров Минюста, МВД, ЦИК, МИД, ГПСУ.

Напомним, что ранее, как в украинских, так и в иностранных  СМИ стали появляться многочисленные публикации, авторы которых утверждают, что война затягивается, а значит воевать придется 90% мужского населения Украины. А в статье немецкого издания "Welt" называется конкретная цифра — в Украине придется мобилизовать 3 миллиона мужчин, ради скорейшей победы. 

Впрочем, украинские эксперты критически воспринимают данные заявления иностранных журналистов.

"Перед тем, как озвучивать цифру мобилизации, авторам стоило бы хоть немного изучить состояние вовлеченности украинского сообщества в эту войну. Но ведь хлопнуть какую-нибудь глупость всегда безопаснее, чем призывать правительство давать больше оружия Украине! Инфантилизм авторов в этом не далек от инфантилизма немецкого общества в целом", – резюмирует Владимир Цыбулько

Тем временем, Путин опозорился на саммите БРИКС.

ВМС трех стран подошли к морским рубежам России.

А СМИ показали жизнь сына Газманова в Монако. Приемный сын Газманова отдыхает и работает в "ненавистной" Европе. 



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