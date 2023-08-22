Мобилизуют ли в Украине 3 миллиона мужчин ради победы: есть ли вероятность тотального призыва

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Кравцев Сергей
Поскольку в украинской разведке сигнализируют, что осень путинский режим может объявить вторую волну мобилизации в России, многим украинцам нужно быть готовым зять в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Также не перестает обсуждаться статья немецкого издания "Welt", в которой говорится, что в Украине придется мобилизовать 3 миллиона мужчин, ради скорейшей победы. Может ли в Украине начаться тотальная мобилизация? Издание "Комментарии" разобралось в теме, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "ТСН" заявил, для того, чтобы понимать, откуда взялись подобные сообщения о тотальной мобилизации, которая готовится в Украине, нужно вспомнить 2014-й год. Тогда Россия активно разворачивала свою пропагандистку машину, задвигая месседжи о том, что у украинцев не т шансов выстоять, что их ждет мобилизация. Озвучивались разного рода страшилки. Цель у них была одна – создать хаос и панику среди украинского населения. Похожие методы россияне используют и сегодня.
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Он добавил, что мобилизация в Украине и так продолжается. Набирают тех, в ком больше всего нуждаются ВСУ.
Политолог Владимир Цыбулько в интервью порталу "Комментарии" высказал мнение что немецкие издания (в данном случае Welt с "идеей" о мобилизации трех миллионов украинцев), а также еще несколько топовых западных изданий словно соревнуются в озвучивании всевозможных странноватых советов для нашей страны. И тот же совет мобилизовать 10% населения свидетельствует о недалекости авторов, чьи представления о войне остались на уровне фильмов о Второй мировой.
Сейчас, поясняет эксперт, побеждают не количеством пушек, а точностью, не количеством бойцов, а уровнем их военной подготовки и опыта.
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