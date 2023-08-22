Мобилизуют ли в Украине 3 миллиона мужчин ради победы: есть ли вероятность тотального призыва

Поскольку в украинской разведке сигнализируют, что осень путинский режим может объявить вторую волну мобилизации в России, многим украинцам нужно быть готовым зять в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Также не перестает обсуждаться статья немецкого издания "Welt", в которой говорится, что в Украине придется мобилизовать 3 миллиона мужчин, ради скорейшей победы. Может ли в Украине начаться тотальная мобилизация? Издание "Комментарии" разобралось в теме, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

То, что мобилизация продолжается постоянно на уровне определенных показателей – это очевидно

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью "ТСН" заявил, для того, чтобы понимать, откуда взялись подобные сообщения о тотальной мобилизации, которая готовится в Украине, нужно вспомнить 2014-й год. Тогда Россия активно разворачивала свою пропагандистку машину, задвигая месседжи о том, что у украинцев не т шансов выстоять, что их ждет мобилизация. Озвучивались разного рода страшилки. Цель у них была одна – создать хаос и панику среди украинского населения. Похожие методы россияне используют и сегодня.

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"История о масштабной мобилизации, мол, надо мобилизовать 3 миллиона мужчин – из тех же источников. Задача – испугать весь украинский народ, мол, каждый, кто может держать в руках оружие, будет воевать. Можно ли исключать такой вариант? Нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих Сил обороны выполняют боевые задачи", – отметил Владислав Селезнев.

Он добавил, что мобилизация в Украине и так продолжается. Набирают тех, в ком больше всего нуждаются ВСУ.

Сейчас побеждают не количеством пушек, а точностью, не количеством бойцов, а уровнем их военной подготовки и опыта

Политолог Владимир Цыбулько в интервью порталу "Комментарии" высказал мнение что немецкие издания (в данном случае Welt с "идеей" о мобилизации трех миллионов украинцев), а также еще несколько топовых западных изданий словно соревнуются в озвучивании всевозможных странноватых советов для нашей страны. И тот же совет мобилизовать 10% населения свидетельствует о недалекости авторов, чьи представления о войне остались на уровне фильмов о Второй мировой.

Сейчас, поясняет эксперт, побеждают не количеством пушек, а точностью, не количеством бойцов, а уровнем их военной подготовки и опыта.

"Перед тем, как озвучивать цифру мобилизации, авторам стоило бы хоть немного изучить состояние вовлеченности украинского сообщества в эту войну. Но ведь хлопнуть какую-нибудь глупость всегда безопаснее, чем призывать правительство давать больше оружия Украине! Инфантилизм авторов в этом не далек от инфантилизма немецкого общества в целом", – резюмирует Владимир Цыбулько.

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