Миллион погибших, раненых и изуродованных российских военных в войне против Украины не вызывает никакой реакции у Кремля. Пока у России есть финансовые ресурсы для привлечения "добровольцев" на фронт, она будет продолжать наступление, заявил военный аналитик Денис Попович.

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По его словам, Россия продолжает привлекать новых людей в армию, опираясь на денежную мотивацию. Пока страна может компенсировать потери, она будет находить новые резервы для проведения так называемых "мясных штурмов" и пытаться продвигаться вперед.

"Поток 'добровольцев', идущих на войну за плату, не уменьшается. И пока в России будут побуждающие к этому средства, и пока там будет значительное количество маргинализованного населения, готового рисковать ради денег, количество потерь будет только расти. Это может быть и 1,1 миллиона, и 1,2, и даже возможностей российских властей", — отметил эксперт.

Попович добавил, что оценки потерь российской армии разнятся, однако все свидетельствуют об их колоссальном масштабе. Согласно аналитике британских и американских разведок, РФ не способна достичь поставленных военных целей. Потери не отвечают ни стратегическим замыслам, ни территориальным достижениям, сопровождающим эти жертвы.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские защитники продолжают крепко держать оборону на Сумском направлении, успешно оттесняя врага с оккупированных территорий. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что сегодня получил доклад от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, подробно описавшего текущую ситуацию на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому направлению, операциям на Курском направлении, а также боевым действиям в приграничных районах Сумской области.