Зеленский только после этого пойдет на переговоры с Путиным: о чем идет речь

Украина готова к прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский даже готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Тем не менее Кремль игнорирует международные инициативы и увеличивает агрессивные действия, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"Мы открыты к встрече в формате президент Украины — президент России Путин и до достижения прекращения войны. Наша цель — завершить этот конфликт, но это невозможно без реального прекращения огня. Именно этому и должен служить переговорный процесс, о котором говорил господин Сибига", — подчеркнул Подоляк.

Россия использует переговоры как инструмент имитации и пропаганды одновременно увеличивая атаки на мирных украинцев во время активизации дипломатических усилий.

"Это свидетельствует о полном отсутствии желания к настоящим договоренностям без внешнего давления", — добавил советник.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца за невыполнение обещания по введению дополнительных санкций против России.

Зеленский отметил, что Путин осознает негативное влияние санкций на экономику РФ, но пытается выиграть время во избежание их усиления.

Недавно после визита украинской делегации в США в Сенате возросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России.

Как уже писали "Комментарии", последствия израильского удара по Ирану могут иметь негативные военно-политические последствия для Украины, заявил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.