Где россияне пытаются прятать свои самолеты: с какой бедой столкнулась РФ после «Паутины»

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Кравцев Сергей
После атаки дронов РФ перебазировала Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток. Потеряны десятки самолетов, восстановить их трудно. Где россияне пытаются прятать свои самолеты? Действительно ли после “Паутины” Россия не сможет восполнить потери стратегической авиации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Авиация РФ. Фото из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что после операции "Паутина" и ряда других ударов по аэродромам России агрессор теперь ищет пути обезопасить свою военную авиацию.
При этом аналитик добавил, что сейчас эскадрилья Су-34, приписанная к "Энгельсу", фактически не знает, где приткнуться. И это при том, что речь идет об авиабазе на расстоянии 650 км от украинской границы.
По словам эксперта, командование пыталось найти выход, перебросив самолеты в Бутурлино, но и там их достали. Поэтому они, понимая, что дальше бежать некуда, решили что-то делать, в частности, какие-то укрытия.
При этом эксперт отметил, что россияне загнали самолеты на отдаленную авиабазу Анадырь на Чукотке.
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала FREEДOM, что Россия не в состоянии восполнить потери стратегической авиации, уничтоженной во время операции СБУ “Паутина”.
Эксперт обратил внимание, что эта операция – серьезнейший удар по возможностям воздушно-космических сил Российской Федерации в контексте фактического производства новых бортов. Об этом сегодня, 8 июня, рассказал.
Аналитик отметил, что с 2022 года Россия смогла собрать только два самолета. Причем на базе еще старых корпусов, произведенных во время Советского Союза. Ту-95МС – их в составе ВКС РФ до 60 бортов. Но речь в том, что РФ признает – из них только максимум 25-27 бортов модернизированы и могут быть использованы для применения современных средств поражения. А новые Ту-95 вообще не выпускаются. Ту-25, Ту-22М3 – программа модернизации данных бомбардировщиков, хотя они и не стратегические, а дальние, отсутствует.
Он обратил внимание, что в РФ провалились масса программ, реализация которых обещала производство новых самолетов.
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