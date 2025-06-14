Где россияне пытаются прятать свои самолеты: с какой бедой столкнулась РФ после «Паутины»

После атаки дронов РФ перебазировала Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток. Потеряны десятки самолетов, восстановить их трудно. Где россияне пытаются прятать свои самолеты? Действительно ли после “Паутины” Россия не сможет восполнить потери стратегической авиации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Авиация РФ. Фото из открытых источников

Россияне не могут поставить стратегическую авиацию под укрытие и даже навес

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона заявил, что после операции "Паутина" и ряда других ударов по аэродромам России агрессор теперь ищет пути обезопасить свою военную авиацию.

"Они начали строить укрытия для тактической авиации — истребителей и бомбардировщиков потому, что мы их сейчас загнали так, что они нигде не могут быть в безопасности. Если раньше они летали к линии боевого соприкосновения на расстояние 100-150 км, то потом они переместились на 300 км и начали перемещаться дальше", — отметил Криволап.

При этом аналитик добавил, что сейчас эскадрилья Су-34, приписанная к "Энгельсу", фактически не знает, где приткнуться. И это при том, что речь идет об авиабазе на расстоянии 650 км от украинской границы.

По словам эксперта, командование пыталось найти выход, перебросив самолеты в Бутурлино, но и там их достали. Поэтому они, понимая, что дальше бежать некуда, решили что-то делать, в частности, какие-то укрытия.

"Стратегическую авиацию они не могут поставить под укрытие и даже навес, потому что есть договоренность с американцами по договору о ядерных вооружениях, что обе стороны – хоть и вышли из этих всех договоренностей – показывают все перемещения стратегической авиации. Поэтому закрывать Ту-160, Ту-95 и даже Ту-22 они не будут, потому что это будет серьезное повышение уровня опасности в отношении использования ядерной триады", — сказал Криволап.

При этом эксперт отметил, что россияне загнали самолеты на отдаленную авиабазу Анадырь на Чукотке.

С 2022 года Россия смогла собрать только два самолета

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала FREEДOM, что Россия не в состоянии восполнить потери стратегической авиации, уничтоженной во время операции СБУ “Паутина”.

Эксперт обратил внимание, что эта операция – серьезнейший удар по возможностям воздушно-космических сил Российской Федерации в контексте фактического производства новых бортов. Об этом сегодня, 8 июня, рассказал.

Аналитик отметил, что с 2022 года Россия смогла собрать только два самолета. Причем на базе еще старых корпусов, произведенных во время Советского Союза. Ту-95МС – их в составе ВКС РФ до 60 бортов. Но речь в том, что РФ признает – из них только максимум 25-27 бортов модернизированы и могут быть использованы для применения современных средств поражения. А новые Ту-95 вообще не выпускаются. Ту-25, Ту-22М3 – программа модернизации данных бомбардировщиков, хотя они и не стратегические, а дальние, отсутствует.

Он обратил внимание, что в РФ провалились масса программ, реализация которых обещала производство новых самолетов.

“С помпой российский диктатор заявлял о возможности введения в строй новейших самолетов дальней радиолокационной разведки. Речь идет о проекте А-100 “Премьер”. Они должны были стать на замену устаревших А-50, А-50У. Так вот, этот проект А-100 провалился, причем россияне вынуждены были признать, что, соответственно, секторальное давление на ВКС РФ имело ключевое значение”, — отметил Дмитрий Снегирев.

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