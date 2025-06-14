Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши: как отреагировали в НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши 13 июня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Польское радио".

Истребители. Фото: из открытых источников

Представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский отметил, что нарушение воздушного пространства страны продолжалось примерно несколько десятков секунд.

Российский разведывательный самолет ИЛ-20 находился примерно на 2 километра выше польского воздушного пространства над Балтийским морем.

Горишевский добавил, что союзные силы Польши молниеносно отреагировали на инцидент. С авиабазы в Мальборке были подняты по тревоге несколько британских истребителей, которые осуществили перехват, после чего ИЛ-20 вернулся в российское воздушное пространство.

В сообщении говорится, что это была очередная провокация со стороны РФ, проверяющей готовность систем НАТО.

Отметим, не так давно британские истребители, которые базируются в Польше, перехватили два российских разведывательных самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает командование Объединенных воздушных сил НАТО в соцсети Х.

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Также издание "Комментарии" сообщало – поставки российской нефти подпрыгнули на фоне наращивания объемов из портов Балтики и Арктики. Япония, которая входит в "Большую семерку", приняла первый груз за более чем два года, что указывает на готовность покупателей возобновить сделки с россиянами.



