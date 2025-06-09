Истребители НАТО перехватили два разведывательных самолета РФ: детали инцидента

Британские истребители, которые базируются в Польше, перехватили два российских разведывательных самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает командование Объединенных воздушных сил НАТО в соцсети Х.

Самолеты. Фото: из открытых источников

"Два российских воздушных судна были перехвачены во время одного вылета истребителями Eurofighter Typhoon, которые служат в британских Королевских воздушных силах и развернуты в рамках миссии НАТО Air Policing в Польше", — говорится в сообщении.

Самолеты вылетели с базы в Мальборке, чтобы перехватить и сопроводить российские самолеты, которые взлетели из Калининградской области.

О перехвате российских самолетов также сообщило Министерство обороны Британии. В сообщении говорилось, что истребители вылетели в четверг с базы в Мальборке. Их целью было отслеживание неидентифицированных объектов, вылетевших из воздушного пространства Калининграда и не подававших никаких сигналов.

Первым перехваченным самолетом был Ан-30, обозначенный НАТО как "CLANK", то есть спроектированный советскими инженерами картографический самолет, оснащенный современным фотооборудованием.

Сразу после его перехвата та же пара истребителей была перенаправлена для перехвата второго самолета, которым был Ил-20М с кодовым названием "COOT-A". Это самолет наблюдения и разведки советских времен, предназначенный для разведки, связи и радиоэлектронной разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, однако они не входили в воздушное пространство США или Канады.

Как сообщает Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD), подобная активность российских самолетов в зоне ADIZ не считается угрозой.



