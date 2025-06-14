Штрафы за нарушение ПДД в Европе и Украине: в какой стране самые большие

Нарушение ПДД — одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий во всем мире. Соответственно, большинство европейских стран ввели четкую, а иногда и строгую систему наказаний, чтобы уменьшить количество аварий. В то время как в Украине основной упор делается на штрафах и видеофиксации, в странах ЕС добавляются и другие механизмы — баллы, конфискация транспорта, а также строгая градация нарушений. В этой статье мы сравним подходы к нарушениям ПДД в разных странах, определим, где водители платят больше, и чем украинская практика отличается от европейской.

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Польша: строгая шкала штрафов и система баллов

В Польше действует одна из самых строгих систем наказания за нарушение ПДД в Европе. Штрафы зависят не только от тяжести нарушения, но и повторяемости. Например, за превышение скорости на 10 км/ч можно получить штраф в 11 евро и 1 штрафной балл, а при превышении более чем на 70 км/ч – это уже 577 евро и 15 баллов. Если такое нарушение повторится за год, сумма удваивается.

Максимальный штраф на месте достигает 1155 евро, а при рассмотрении в суде — до 6932 евро. К тому же, на водителей в Польше распространяется бальная система: 24 балла – предел для опытных водителей, 20 – для новичков. После ее превышения следует экзамен и тестирование. Если водитель его не проходит – права теряются.

Интересно, что в 2024 году штрафы в Польше выросли на 21,5% в связи с привязкой к минимальной зарплате. А за проезд на красный свет можно получить 115 евро штрафа и 15 баллов. Отсутствие ремня безопасности – еще 23 евро и 2 балла. За вождение в нетрезвом состоянии – от 577 до 13 865 евро, с обязательным арестом и даже конфискацией авто.

Молдова: умеренные штрафы, но жесткие требования

Молдова имеет относительно умеренную систему штрафов, однако особое внимание уделяет техническим аспектам. Например, ближний свет фар должен быть включен с 1 ноября по 31 марта, а также в темное время суток или при плохой видимости. Звонить за рулем можно только через гарнитуру, а светопроницаемость переднего стекла должна составлять не менее 70%.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы, которые хотя и не высокие по европейским меркам, все же существенно избивают по карману местных водителей. Так, мелкие технические неисправности обойдутся водителям около 3 евро, за отсутствие ремня безопасности, пользование телефоном или автокресла штрафы предусмотрены в 23–31 евро, а за вождение в состоянии алкогольного опьянения (допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,3 промилле) или отказ от алкоголя2. Уровень наказания зависит от степени угрозы безопасности дорожного движения.

Германия: система баллов и штрафы, зависящие от дохода

В Германии штрафы также привязаны к доходам, в том числе в случаях серьезных нарушений. К примеру, за вождение в состоянии опьянения водитель может быть наказан не только на сумму от 500 до 1 500 евро, но и на лишение прав до полугода. Более того, здесь действует система Flensburg punkte, которая предусматривает начисление штрафных баллов за нарушение. Достижение лимита в 8 баллов означает автоматическое лишение прав.

Интересно, что в Германии не предусмотрена обязательная уплата штрафа на месте. Обычно водителю посылается официальное сообщение по почте. Размер взыскания может значительно варьироваться — от 10 евро за неправильную парковку до нескольких тысяч евро за серьезное превышение скорости или без лицензии. Кроме того, действуют особые правила безопасности детей — за отсутствие детского кресла штраф составляет от 60 евро и 1 балл в системе Flensburg.

Франция: большие штрафы и привязанность к промилле

Французское законодательство известно своей жесткостью по отношению к водителям. Превышение скорости свыше 50 км/ч – это уже уголовное нарушение, которое может привести к аресту, лишению прав и штрафу в 1 500 евро. Даже превышение на 20-30 км/ч влечет штраф в 135 евро. Кроме того, за отсутствие ремня безопасности или телефон в руках во время управления водитель получит штраф 90–135 евро.

Франция также имеет строгие правила по алкоголю. Допустимая норма – 0,5 промилле. За превышение предусмотрен штраф до 4500 евро, лишение прав и даже заключение сроком до 2 лет. Начинающим водителям разрешено только 0,2 промилле — любое превышение ведет к наказанию. По парковке — в Париже штраф за неправильное место или отсутствие оплаты может достигать 135 евро.

Украина: видеофиксация, штрафы и растущий контроль

В Украине за последние годы было сделано немало для усовершенствования системы наказания за нарушение ПДД. Основной инструмент – это видеофиксация превышения скорости, проезда на красный свет и другие автоматизированные нарушения. Штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 гривен (около 8 евро), а свыше 50 км/ч – 1700 гривен (приблизительно 40 евро).

Однако система не подразумевает баллов, как в большинстве стран ЕС. Хотя были попытки ввести градацию нарушений и постепенную ответственность, в настоящее время главным методом остается денежное взыскание. К примеру, проезд на запрещенный сигнал светофора карается штрафом в 425 гривен (около 10 евро), а за вождение в состоянии опьянения — от 17 000 гривен (более 400 евро) и лишение прав в год.

Начиная с 2023 года, количество видеокамер на дорогах значительно увеличилось, и это дало положительный эффект — количество нарушений уменьшилось на 12%, согласно данным МВД Украины. Однако по сравнению с Польшей или Германией размеры штрафов до сих пор остаются относительно небольшими.

Какие изменения ждут водителей за нарушение ПДД в Украине

Проанализировав данные из разных стран, можно с уверенностью утверждать: в Украине одни наименьшие штрафы в Европе. Также, в отличие от Германии и Молдовы, имеющих жесткую, но более гибкую систему с учетом доходов или технического состояния автомобиля, наша страна пока находится в фазе перехода: штрафы остаются невысокими, система баллов не внедрена, однако автоматизированная видеофиксация уже демонстрирует первые положительные результаты.

В настоящее время украинские законодатели предпринимают попытки переломить ситуацию. В мае 2025 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13314, предусматривающий усиление ответственности за превышение скорости и введение шести градаций штрафов в зависимости от уровня нарушения. Согласно инициативе, водители будут платить 340 грн за превышение скорости более чем на 10 км/ч, 3400 грн — за 30–50 км/ч (вместо нынешних 340 грн), 8500 грн — за свыше 50 км/ч (вместо 1700 грн), а в случае повторного нарушения — 007 грн.

Каким будет будущее украинской системы наказания за ПДД — покажет время, однако примеры Европы демонстрируют: эффективно работает не только карательный подход, но и постоянное обучение и сознание водителей.