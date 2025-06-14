Какой церковный праздник 14 июня: почему этот день считают чудотворным

14 июня православные верующие по новоюлианскому календарю чтят пророка Елисея, который умел творить чудеса.

Приметы 14 июня. Фото из открытых источников

Пророк Елисей жил в X-IX веках до Рождества Христова. Его деятельность запомнилась тем, что она отличалась особой духовной силой. Предание гласит, что в момент рождения Елисея языческий идол вскрикнул – тогда это посчитали знаком.

Когда Елисей вырос, он стал учеником святого пророка Илии, а позже стал пророчествовать и сам. Святой обладал даром чудотворения — он исцелял больных и даже воскрешал мертвых, предсказывал будущее, а могущественным правителям не боялся говорить правду. После смерти мощи пророка хотели сжечь по приказу императора Юлиана Отступника, но они сохранились. Часть их перенесли в Александрию.

День памяти пророка считается чудотворным. Святому молятся о здоровье детей и близких, просят защиты от несправедливости.

Считается, что святой Елисей может выполнить любое желание. При этом важно загадывать его с чистыми мыслями и сердцем и искренними молитвами.

По народным поверьям, если на Елисея крестить ребенка, то он будет счастлив. Также говорят, что, если в этот день купить обновку, освятить ее в храме и носить три дня, то она станет настоящим оберегом. Надевать эту вещь следует лишь тогда, когда очень нужна поддержка и успех.

14 июня церковь категорически против ругани и конфликтов, не одобряет сплетни, клевету, лень, жадность, уныние.

Народные приметы запрещают лениться – это к болезням, ругаться и ссориться с родственниками и отказывать в милостыне – это притянет беды.

Нельзя употреблять алкоголь – в это время им можно отравиться, а также переедать. Еще один из необычных запретов дня – сегодня нельзя срывать цветки лютика, примета сулит потерю работы или денег.

По приметам дня судят о погоде и урожае. Если дождь 14 июня – ненастье будет еще 7 недель. Если лягушки громко квакают – к затяжным ливням. Если плотные облака на небе в полдень – вечером жди дождя. Если комаров много развелось – к обильному урожаю ягод, а, если мошкара роится тучами – жди грибной осени.

Считается, что сны с 13 на 14 июня — вещие, они могут подсказать, как приумножить благосостояние.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 13 июня: традиции, запреты, приметы дня.



