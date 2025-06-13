Какой церковный праздник 13 июня: традиции, запреты, приметы дня

13 июня в православной церкви чествуют мученицу Акилину Старшую. В день памяти святой мученицы Акилины верующие обращаются к святой с молитвами – об исцелении от болезней, помощи в семейных делах, по хозяйству, аграрии и фермеры просят о хорошем урожае гречки. Считается, что святая покровительствует женщинам, помогает в воспитании детей и наставлении близких на правильный путь.

Приметы 12 июня. Фото из открытых источников

В народной традиции святую называют Акулиной, а сам день прозвали Акулина Гречишница – именно в это время начинали сеять гречку, которая и тогда, и сейчас занимает важное место в рационе украинцев.

Существовало поверье: если 13 июня сварить гречневую кашу или приготовить гречаники и угостить ими родственников или нуждающихся, то в доме будет благополучие, а семья весь год не будет знать болезней.

В церковной традиции в этот день, как и любой другой, неприемлемы злоба, зависть, уныние, отчаяние.

По народным приметам, 13 июня лучше воздержаться от тяжелой работы в поле и на огороде: считается, что труд в этот день может стать бесполезным, поэтому не будет большого счастья, если брать в руки тяпку, лопату, косу или грабли. Также не рекомендуется жаловаться на жизнь – проблем станет еще больше, а отказать в милостыне сегодня – навлечь на себя финансовые трудности.

Интересно, что приметы на 13 июня, в день Акулины Гречишницы, связывают с погодой и будущим урожаем. Если днем ясно и много комаров – к хорошей погоде. Если сильный аромат цветов с утра – значит жди дождь. Звездное небо в ночь на 13 июня – будет щедрый урожай грибов и ягод летом и осенью. Если солнечно и летают комары – впереди много теплых дней.

Кроме того, считается, что, если к этому дню не успели поспеть первые огурцы, то на вкус будут горькими и водянистыми.

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